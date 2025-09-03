ئالاقىدار دائىرىلەر قانۇنسىز كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونلىرىدا ياشايدىغان ئىسرائىلىيە پۇقرالىرىغا قىلىنىدىغان كونسۇلخانا مۇلازىمىتىنى چەكلەيدۇ ھەمدە بۇ كىشىلەرگە D تىپلىق ئۇزۇن مۇددەتلىك ۋىزا بېرىلمەسلىكنىڭ يوللىرى ئۈستىدە ئىزدىنىدۇ.
بېلگىيە غەززەدە يۈز بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سەۋەبىدىن ئىسرائىلىيەگە قارشى كەڭ دائىرىلىك تەدبىرلەرنى ئېلان قىلدى. بۇ تەدبىرلەر جازالارنى، كېڭەيتىلگەن قورال-ياراغ ئېمبارگوسىنى، شۇنداقلا ئىشغالىيەت ئاستىدىكى زېمىنلارغا جايلاشقان قانۇنسىز ئىسرائىلىيە كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونلىرىدا ئىشلەپچىقىرىلغان تاۋار ۋە مۇلازىمەتلەرنىڭ ئىمپورت قىلىنىشىنى چەكلەشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
فېدېراتسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ تارايتىلغان كابىنېت يىغىنىدا قوبۇل قىلىنغان بۇ قارار، دائىرىلەر «پەلەستىندىكى ئىنسانىي پاجىئە» دەپ تەرىپلىگەن ۋەزىيەتكە قارشى ئىسرائىلىيەگە بولغان بېسىمنى ئاشۇرۇشنى نىشان قىلىدۇ.
ئىسرائىلىيەنىڭ ئەسەبىي ئوڭ قانات مىنىستىرلىرى ئىتامار بېن-گىۋىر ۋە بېزالېل سموترىچ ھەمدە ھاماسنىڭ سىياسىي ۋە ھەربىي رەھبەرلىرىمۇ بېلگىيەدە «قارشى ئېلىنمايدىغان شەخس» دەپ ئېلان قىلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ ئىسىملىرى شەنگەن ئۇچۇر سىستېمىسى (SIS) غا كىرگۈزۈلىدۇ.
بېلگىيە دائىرىلىرى قانۇنسىز كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونلىرىدا ياشايدىغان ئىسرائىلىيە پۇقرالىرىغا قىلىنىدىغان كونسۇلخانا مۇلازىمىتىنى چەكلەيدۇ ھەمدە بۇ كىشىلەرگە D تىپلىق ئۇزۇن مۇددەتلىك ۋىزا بېرىشنى چەكلەشنىڭ يوللىرى ئۈستىدە ئىزدىنىدۇ.
بېلگىيە فېدېراتسىيە تەپتىش مەھكىمىسى يەنە ئىسرائىلىيە ياكى ئىشغالىيەت ئاستىدىكى پەلەستىن زېمىنىدا خەلقئارا ئىنسانپەرۋەرلىك قانۇنىغا ئېغىر دەرىجىدە خىلاپلىق قىلغان بېلگىيە پۇقرالىرىنى سوتلاشقا مەسئۇل بولىدۇ.
ھۆكۈمەت ھازىرقى قورال-ياراغ ئېكسپورتى ۋە ئىسرائىلىيە مەھسۇلاتلىرىنى چەكلەش بۇيرۇقىنىڭ دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، ئۇنىڭ بارلىق ھەربىي مەھسۇلاتلار ۋە قوش مەقسەتلىك ماتېرىياللارنى ئۆز ئىچىگە ئېلىشىنى قارار قىلدى. ئۇندىن باشقا، ياۋروپا ئىتتىپاقىنى تولۇق ئېمبارگو يۈرگۈزۈشكە چاقىردى.
خان جەمەتى پەرمانى بىلەن قانۇنسىز ئىسرائىلىيە كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونلىرىدا ئىشلەپچىقىرىلغان تاۋارلارنىڭ ئىمپورت قىلىنىشىمۇ چەكلىنىدۇ. بۇ قەدەم ئىلگىرى ئىرېلاندىيە ۋە سلوۋېنىيە تەرىپىدىن يولغا قويۇلغان تەدبىرلەر بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ.
بېلگىيە ھۆكۈمىتى يەنە داۋاملىشىۋاتقان قىرغىنچىلىق جەريانىدا ئىسرائىلىيەنىڭ ھەربىي ئۇچۇش ئىجازىتى تەلىپىنى رەت قىلىدىغانلىقىنى ۋە ئىسرائىلىيەنىڭ مۇداپىئە ئۈسكۈنىلىرىگە بولغان تايىنىشچانلىقىنى ئازايتىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
پەلەستىننىڭ ئېتىراپ قىلىنىشى
بېلگىيە يەنە پەلەستىن مەسىلىسىنى «ئىككى دۆلەت»لىك ھەل قىلىش چارىسىنى قوللايدىغانلىقىنى تەكىتلەش بىلەن بىرگە، فىرانسىيە ۋە سەئۇدى ئەرەبىستانمۇ قاتناشقان نىيۇيورك خىتابنامىسىگە قاتنىشىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. بۇ قەدەم پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىش يولىدىكى بىر سىگنال دەپ قارالماقتا.
ھۆكۈمەت بارلىق ئەسىرلەر قويۇپ بېرىلىپ، ھاماسقا ئوخشاش تەشكىلاتلار پەلەستىن ھاكىمىيىتى سىرتىدا قالدۇرۇلغاندىن كېيىن، رەسمىي ئېتىراپ قىلىشنىڭ ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
ياۋروپا مىقياسىدا، بېلگىيە ئىسرائىلىيە بىلەن بولغان سودا، تەتقىقات ۋە ئاۋىياتسىيە كېلىشىملىرىنى توختىتىپ قويۇش ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تېخنىكىلىق پىروگراممىلىرىدىكى ھەمكارلىقنى توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتىدۇ.
بىريۇسسېل يەنە خەلقئارا سوت مەھكىمىسىنىڭ 2024-يىلى 7-ئايدا ئېلان قىلغان كۆز قارىشىغا ئاساسەن، كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونلىرى مەھسۇلاتلىرىغا قاراتقان چەكلىمىنى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭمۇ قوللىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىمەكتە.