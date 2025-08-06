رۇسىيە ئىشغال ئاستىدىكى پەلەستىن زېمىنىدا قانۇنسىز ھالدا ئولتۇراقلىشىۋالغان ئىسرائىلىيەلىك كۆچمەنلەرنىڭ بىر گۇرۇپپا رۇسىيەلىك دىپلوماتقا ھۇجۇم قىلغانلىقىنى دەلىللىدى.
تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ سەيشەنبە كۈنى (30-ئىيۇل) ئېلان قىلغان باياناتىغا ئاساسلانغاندا، قۇددۇس ئەتراپىدىكى «گىۋات ئاساف» ناملىق قانۇنسىز ئىسرائىلىيە كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونىغا يېقىن جايدا، پەلەستىن ھۆكۈمىتى بىناسىغا قاراپ كېتىۋاتقان، دىپلوماتىك نومۇر تاختىسى ئېسىلغان ۋە ئىسرائىلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدا تىزىمغا ئېلىنغان خادىملارنى ئېلىپ ماڭغان بىر ماشىنىنىڭ بىر گۇرۇپپا كۆچمەنلەرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان.
باياناتتا: «ماشىنا مېخانىكىلىق جەھەتتىن زىيانغا ئۇچرىدى. بۇ ھۇجۇم ئەسناسىدا دىپلوماتلىرىمىزغا ئاغزاكى تەھدىتمۇ سېلىندى» دېگەن ئىبارىلەرگە ئورۇن بېرىلدى.
مىنىستىرلىق بۇ ۋەقەنىڭ رايوندا تۇرۇۋاتقان ئىسرائىلىيە ھەربىي خادىملىرىنىڭ ھۇجۇم قىلغۇچىلارنىڭ تاجاۋۇزچىلىق ھەرىكەتلىرىنى توسۇشقا قىلچە ئۇرۇنماسلىقى تۈپەيلىدىن «كىشىنى تولىمۇ بىئارام قىلىدىغان، قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان» بىر ئەھۋال ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
باياناتتا يەنە مۇنداق دېيىلدى: «بىز بۇ ۋەقەنى 1961-يىلىدىكى ‹دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلەر توغرىسىدىكى ۋىيېننا ئەھدىنامىسى›غا قىلىنغان ئېغىر خىلاپلىق دەپ قارايمىز. بۇ ئەھدىنامە، باشقا مەزمۇنلار بىلەن بىرگە، قوبۇل قىلغۇچى دۆلەتنى چەت ئەل دىپلوماتىك ئورۇنلىرىنىڭ مال-مۈلكلىرىنىڭ چېقىلماسلىق سالاھىيىتىگە ئىگە ئىكەنلىكى پىرىنسىپىغا ھۆرمەت قىلىشقا، چەت ئەل دىپلوماتلىرىغا تېگىشلىك ھۆرمەتنى ئىپادىلەشكە ۋە ئۇلارنىڭ شەخسىي ئەركىنلىكى ياكى ئىززەت-ھۆرمىتىگە قارىتىلغان ھەرقانداق ھۇجۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بارلىق مۇۋاپىق تەدبىرلەرنى قوللىنىشنى شەرت قىلىدۇ.»
مىنىستىرلىق تېل ئاۋىۋدىكى رۇسىيە ئەلچىخانىسىنىڭ ئىسرائىلىيە دائىرىلىرىگە بۇ مەسىلە ھەققىدە رەسمىي نارازىلىق بىلدۈرگەنلىكىنى تەكىتلەپ: «ئىسرائىلىيە تەرەپنىڭ بۇ ئەھۋالدىن توغرا ساۋاق ئېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز» دېدى.
رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى مارىيا زاخاروۋا، تېل ئاۋىۋدىكى ئەلچىخانىنىڭ ئىسرائىلىيە ھۆكۈمىتىگە رەسمىي نارازىلىق ئۇلتىماتومى تاپشۇرغانلىقىنى ئېلان قىلدى.