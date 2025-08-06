سىياسەت
2 مىنۇت ئوقۇش
رۇسىيە:ئىسرائىلىيەلىك كۆچمەنلەر دىپلوماتلىرىمىزغا ھۇجۇم قىلىش ئارقىلىق قائىدىگە ئېغىر خىلاپلىق قىلدى
رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ھۇجۇمنىڭ نەق مەيداندىكى ئىسرائىلىيە ئەسكەرلىرىنىڭ بىۋاسىتە كۆز يۇمۇشى بىلەن يۈز بەرگەنلىكىنى ۋە ئەسكەرلەرنىڭ ھۇجۇمنى توسۇش ئۈچۈن ھېچقانداق ھەرىكەت قىلمىغانلىقىنى بىلدۈردى.
رۇسىيە:ئىسرائىلىيەلىك كۆچمەنلەر دىپلوماتلىرىمىزغا ھۇجۇم قىلىش ئارقىلىق قائىدىگە ئېغىر خىلاپلىق قىلدى
/ Reuters
18 hours ago

رۇسىيە ئىشغال ئاستىدىكى پەلەستىن زېمىنىدا قانۇنسىز ھالدا ئولتۇراقلىشىۋالغان ئىسرائىلىيەلىك كۆچمەنلەرنىڭ بىر گۇرۇپپا رۇسىيەلىك دىپلوماتقا ھۇجۇم قىلغانلىقىنى دەلىللىدى.

تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ سەيشەنبە كۈنى (30-ئىيۇل) ئېلان قىلغان باياناتىغا ئاساسلانغاندا، قۇددۇس ئەتراپىدىكى «گىۋات ئاساف» ناملىق قانۇنسىز ئىسرائىلىيە كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونىغا يېقىن جايدا، پەلەستىن ھۆكۈمىتى بىناسىغا قاراپ كېتىۋاتقان، دىپلوماتىك نومۇر تاختىسى ئېسىلغان ۋە ئىسرائىلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدا تىزىمغا ئېلىنغان خادىملارنى ئېلىپ ماڭغان بىر ماشىنىنىڭ بىر گۇرۇپپا كۆچمەنلەرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچرىغان.

باياناتتا: «ماشىنا مېخانىكىلىق جەھەتتىن زىيانغا ئۇچرىدى. بۇ ھۇجۇم ئەسناسىدا دىپلوماتلىرىمىزغا ئاغزاكى تەھدىتمۇ سېلىندى» دېگەن ئىبارىلەرگە ئورۇن بېرىلدى.

مىنىستىرلىق بۇ ۋەقەنىڭ رايوندا تۇرۇۋاتقان ئىسرائىلىيە ھەربىي خادىملىرىنىڭ ھۇجۇم قىلغۇچىلارنىڭ تاجاۋۇزچىلىق ھەرىكەتلىرىنى توسۇشقا قىلچە ئۇرۇنماسلىقى تۈپەيلىدىن «كىشىنى تولىمۇ بىئارام قىلىدىغان، قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغان» بىر ئەھۋال ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.

recommended

باياناتتا يەنە مۇنداق دېيىلدى: «بىز بۇ ۋەقەنى 1961-يىلىدىكى ‹دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلەر توغرىسىدىكى ۋىيېننا ئەھدىنامىسى›غا قىلىنغان ئېغىر خىلاپلىق دەپ قارايمىز. بۇ ئەھدىنامە، باشقا مەزمۇنلار بىلەن بىرگە، قوبۇل قىلغۇچى دۆلەتنى چەت ئەل دىپلوماتىك ئورۇنلىرىنىڭ مال-مۈلكلىرىنىڭ چېقىلماسلىق سالاھىيىتىگە ئىگە ئىكەنلىكى پىرىنسىپىغا ھۆرمەت قىلىشقا، چەت ئەل دىپلوماتلىرىغا تېگىشلىك ھۆرمەتنى ئىپادىلەشكە ۋە ئۇلارنىڭ شەخسىي ئەركىنلىكى ياكى ئىززەت-ھۆرمىتىگە قارىتىلغان ھەرقانداق ھۇجۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن بارلىق مۇۋاپىق تەدبىرلەرنى قوللىنىشنى شەرت قىلىدۇ.»

مىنىستىرلىق تېل ئاۋىۋدىكى رۇسىيە ئەلچىخانىسىنىڭ ئىسرائىلىيە دائىرىلىرىگە بۇ مەسىلە ھەققىدە رەسمىي نارازىلىق بىلدۈرگەنلىكىنى تەكىتلەپ: «ئىسرائىلىيە تەرەپنىڭ بۇ ئەھۋالدىن توغرا ساۋاق ئېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىز» دېدى.

رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى مارىيا زاخاروۋا، تېل ئاۋىۋدىكى ئەلچىخانىنىڭ ئىسرائىلىيە ھۆكۈمىتىگە رەسمىي نارازىلىق ئۇلتىماتومى تاپشۇرغانلىقىنى ئېلان قىلدى.

ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us