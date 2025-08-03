ھىندىستانلىق ئەمەلدارلار ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ ئېمبارگو تەھدىتىگە قارىماي، رۇسىيەدىن نېفىت سېتىۋېلىشنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى. بۇ ئۇچۇرنى شەنبە كۈنى «نيۇ-يورك ۋاقىت گېزىتى» خەۋەر قىلدى.
خەۋەردىكى ئۇچۇرلار دەرھال دەلىللەنمىدى. ئاقساراي، ھىندىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى ۋە نېفىت-تەبىئىي گاز مىنىستىرلىقى ئىنكاس قايتۇرۇش تەلىپىگە دەرھال جاۋاب بەرمىدى.
ترامپ ئۆتكەن ئايدا «Truth Social» دا ئېلان قىلغان يازمىسىدا، ھىندىستاننىڭ رۇسىيەدىن قورال-ياراغ ۋە نېفىت سېتىۋالغانلىقى ئۈچۈن قوشۇمچە ئېمبارگولارغا دۇچ كېلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى. ئەمما كېيىنكى باياناتىدا، ھىندىستاننىڭ رۇسىيە بىلەن نېمە قىلىۋاتقانلىقىغا كۆڭۈل بۆلمەيدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.
جۈمە كۈنى ترامپ مۇخبىرلارغا ھىندىستاننىڭ ئەمدى رۇسىيەدىن نېفىت سېتىۋالمايدىغانلىقىنى ئاڭلىغانلىقىنى ئېيتتى. لېكىن، «نيۇ-يورك ۋاقىت گېزىتى» نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، ئىككى يۇقىرى دەرىجىلىك ھىندىستانلىق ئەمەلدار سىياسەتنىڭ ئۆزگەرمىگەنلىكىنى ئىپادىلىگەن. ئەمەلدارلارنىڭ بىرى ھۆكۈمەتنىڭ نېفىت شىركەتلىرىگە رۇسىيەدىن قىلىنىدىغان ئىمپورتنى چەكلەش يۆنىلىشىدە ھېچقانداق يوليورۇق بەرمىگەنلىكىنى ئېيتقان.
بۇنىڭدىن ئىلگىرى، ھىندىستان دۆلەتلىك نېفىت پىششىقلاپ ئىشلەش زاۋۇتلىرىنىڭ ئىيۇل ئېيىدا رۇسىيە بەرگەن ئېتىبارلارنى قىسمەن بىكار قىلىشى بىلەن، رۇسىيەدىن نېفىت سېتىۋېلىشنى توختاتقانلىقى خەۋەر قىلىنغان ئىدى.
14-ئىيۇل ترامپ، ئەگەر موسكۋا ئۇكرائىنا بىلەن چوڭ بىر تىنچلىق كېلىشىمى ھاسىل قىلمىسا، رۇسىيەدىن نېفىت سېتىۋالىدىغان دۆلەتلەرگە %100 تاموژنا بېجى قويىدىغانلىقىنى ئېيتىپ تەھدىت سالغان ئىدى.
رۇسىيە ھىندىستاننىڭ ئومۇمىي نېفىت ئېھتىياجىنىڭ تەخمىنەن %35 نى تەمىنلەيدۇ ھەمدە بۇ دۆلەتنىڭ ئەڭ چوڭ تەمىنلىگۈچىسى ھېسابلىنىدۇ.