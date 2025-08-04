ئىران دۆلەت تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىگە ئاساسلانغاندا، ئىراننىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك بىخەتەرلىك ئورگىنى 6-ئايدا ئىسرائىلىيە بىلەن يۈز بەرگەن ۋە ئىران ئۈچۈن 1980-يىللاردىكى ئىراق ئۇرۇشىدىن بۇيانقى ئەڭ ئېغىر ھەربىي خىرىس ھېسابلىنىدىغان قىسقا مۇددەتلىك توقۇنۇشتىن كېيىن، دۆلەت مۇداپىئە كېڭىشىنىڭ قۇرۇلۇشىنى تەستىقلىغان.
دۆلەت تاراتقۇلىرىنىڭ يەكشەنبە كۈنىدىكى باياناتىغا ئاساسلانغاندا، ئىران مەملىكەتلىك ئالىي بىخەتەرلىك كېڭىشى باش كاتىباتلىقى: «يېڭى مۇداپىئە ئورگىنى دۆلەتنىڭ مۇداپىئە پىلانلىرىنى قايتا كۆزدىن كەچۈرۈپ، ئىران قوراللىق قىسىملىرىنىڭ ھەرىكەت ئىقتىدارىنى مەركەزلىك ھالدا ئاشۇرىدۇ» دېگەن.
مۇداپىئە كېڭىشى ئىران پىرېزىدېنتى مەسئۇد پەزەشكىياننىڭ رىياسەتچىلىكىدە يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلار، ھەرقايسى قىسىملارنىڭ قوماندانلىرى ۋە ئالاقىدار مىنىستىرلىقلارنىڭ مەسئۇللىرىدىن تەشكىللىنىدىكەن.
ئىران باش ئىشتاب باشلىقى ئەمىر خاتەمى يەكشەنبە كۈنى بايانات بېرىپ، ئىسرائىلىيەدىن كېلىۋاتقان تەھدىتلەرنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى، بۇ تەھدىتلەرگە سەل قاراشقا بولمايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
ئىسرائىلىيە 13-ئىيۇن ئىرانغا قارىتا سەۋەبسىز ھۇجۇملارنى قوزغاپ، قىسقا مۇددەتلىك توقۇنۇشنى باشلىغانىدى. ئىران بولسا ئىسرائىلىيەگە ئۆچ ئېلىش خاراكتېرلىق ھۇجۇملار بىلەن جاۋاب قايتۇرغان. ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى ئېلان قىلغان ئۇرۇش توختىتىش 24-ئىيۇندىن بۇيان ئىجرا قىلىنماقتا.