غەززە ئۇرۇشى
يېڭى زېلاندىيە پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىشنى ئويلاشماقتا
بۇ قارارنىڭ ئاۋسترالىيە، ئەنگلىيە، كانادا ۋە باشقا دۆلەتلەرنىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئومۇمىي كېڭىشىدىن ئىلگىرى بەرگەن مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ۋەدىلىرىدىن كېيىن، سېنتەبىردە رەسمىيلىشىشى مۆلچەرلەنمەكتە.
August 11, 2025

يېڭى زېلاندىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ۋىنستون پېتېرس دۈشەنبە كۈنى قىلغان سۆزىدە، دۆلىتىنىڭ پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىشنى ئويلىنىۋاتقانلىقىنى ئېلان قىلدى.

پېتېرس باش مىنىستىر كرىستوفىر لۇكسون كابىنېتىنىڭ سېنتەبىردە بۇ مەسىلىدە رەسمىي قارار چىقىرىدىغانلىقىنى ۋە ھۆكۈمەتنىڭ بۇ ھەقتىكى پوزىتسىيەسىنى ب د ت رەھبەرلەر ھەپتىلىكىدە ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

ئاۋسترالىيە، ئەنگلىيە ۋە كانادا قاتارلىق بىر قىسىم دۆلەتلەر يېقىنقى ھەپتىلەردە پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغان ئىدى.

پېتېرس يېڭى زېلاندىيەنىڭ بىر قىسىم يېقىن شېرىكلىرىنىڭ پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىش يولىنى تاللىغانلىقىنى، ئەمما يېڭى زېلاندىيەنىڭ مۇستەقىل تاشقى سىياسەت يۈرگۈزىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى:

«بىز بۇ مەسىلىنى ئەستايىدىللىق بىلەن ئويلىنىپ، ئاندىن يېڭى زېلاندىيەنىڭ پرىنسىپلىرى، قىممەت قاراشلىرى ۋە مىللىي مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن ھالدا ھەرىكەت قىلىشنى پىلانلاۋاتىمىز»

ھۆكۈمەتنىڭ پەلەستىن زېمىنىنىڭ ھاياتىي كۈچكە ئىگە ۋە قانۇنلۇق دۆلەتكە ئايلىنىشى ئۈچۈن يېتەرلىك ئىلگىرىلەشلەرنىڭ بار-يوقلۇقىنى باھالاش كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن پېتېرس: «يېڭى زېلاندىيە پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىشنىڭ پەقەت ۋاقىت مەسىلىسى ئىكەنلىكىنى، ئەمما مۇمكىنچىلىك مەسىلىسى ئەمەسلىكىنى ئۇزۇندىن بېرى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇپ كېلىۋاتىدۇ» دېدى.

بۇ بايانات ئاۋسترالىيە باش مىنىستىرى ئانتونىي ئالبانېسېنىڭ دۆلىتىنىڭ سېنتەبىردە ب د ت ئومۇمىي كېڭىشىدە پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغاندىن كېيىن ئېلان قىلىندى.

ئالبانېسې مۇخبىرلارغا بەرگەن باياناتىدا: «ئاۋسترالىيە پەلەستىن خەلقىنىڭ ئۆز دۆلىتىگە ئىگە بولۇش ھوقۇقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ» دېگەن ۋە بۇنىڭ تىنچلىقنىڭ «مۇقىم» بولۇشى ئۈچۈن بىردىنبىر يول ئىكەنلىكىنى قوشۇمچە قىلغان.

ئالبانېسې: «بۇ يەردە بىر پۇرسەت پەيتى بار، ئاۋسترالىيە خەلقئارا جەمئىيەت بىلەن بىرلىكتە بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىش ئۈچۈن تىرىشىدۇ» دېگەن ئىبارىلەرنى ئىشلەتتى.

2023-يىلى 7-ئۆكتەبىردىن بۇيان فىرانسىيە، ئەنگلىيە ۋە كانادا قاتارلىق نۇرغۇن دۆلەتلەر پەلەستىننى دۆلەت سۈپىتىدە ئېتىراپ قىلىش پىلانىنى ئېلان قىلغان ئىدى.

مەنبە:TRT Global
