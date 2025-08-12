خەلقئارا
پاكىستان ئارمىيەسى ئافغانىستان چېگراسىدا 50 تېررورچىنىڭ يوقىتىلغانلىقىنى ئېلان قىلدى
پاكىستان ئارمىيەسى قوشنا ئافغانىستان چېگراسى بويىچە تېررورچىلار ۋە بۆلگۈنچىلەرنى تازىلاش مەقسىتىدە ھەربىي ھەرىكەت باشلىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
پاكىستان ئارمىيەسى سەيشەنبە كۈنى ئېلان قىلغان رەسمىي باياناتىدا، قوشنا ئافغانىستان بىلەن بولغان چېگرا رايونىدا تۆت كۈن داۋاملاشقان ھەربىي ھەرىكەتلەر نەتىجىسىدە 50 تېررورچىنىڭ يوقىتىلغانلىقىنى بىلدۈردى. ھەربىي ھەرىكەتلەر خىتاينىڭ «بىر بەلباغ، بىر يول» تەشەببۇسى دائىرىسىدىكى مۇھىم تۈرلەر جايلاشقان غەربىي جەنۇبتىكى بەلۇجىستان رايونىدا ئېلىپ بېرىلدى.

پاكىستان ئارمىيەسىنىڭ پەيشەنبە كۈنى باشلىغان ھەربىي ھەرىكەتلىرىدە، تېررورلۇق تەشكىلاتلىرى ۋە بۆلگۈنچى گۇرۇپپىلارنىڭ ھەر ئىككىسى پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان بەلۇجىستاندا شىددەتلىك توقۇنۇشلار يۈز بەردى.

ئېلان قىلىنغان ئۆلۈم سانى مۇستەقىل مەنبەلەر تەرىپىدىن تېخى دەلىللەنمىدى.

ۋەقەلىك داۋاملاشماقتا.

مەنبە:TRT Global
