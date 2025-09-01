خەلقئارا
2 مىنۇت ئوقۇش
ئامېرىكا قانۇنسىز ئىسرائىلىيەلىك كۆچمەنلەرگە قويۇلغان جازانى بىكار قىلدى
ئامېرىكا قانۇنسىز ئىسرائىلىيەلىك كۆچمەنلەرگە قويۇلغان جازانى بىكار قىلىپ، پەلەستىنلىكلەرنىڭ ۋىزا تەستىقىنى توختاتتى.
ئامېرىكا قانۇنسىز ئىسرائىلىيەلىك كۆچمەنلەرگە قويۇلغان جازانى بىكار قىلدى
ئامېرىكا قانۇنسىز ئىسرائىلىيەلىك كۆچمەنلەرگە قويۇلغان جازانى بىكار قىلدى / Reuters
September 1, 2025

ۋىزا توختىتىش قارارى پەلەستىن ئەمەلدارلىرىنىڭ ۋىزىسى ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ، سېنتەبىردە نيۇ-يوركتا ئۆتكۈزۈلىدىغان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئومۇمىي كېڭىشىگە قاتنىشىشىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىشىدىن كېيىن چىقىرىلدى.

«نيۇ-يورك ۋاقىت گېزىتى» ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرىنىڭ غەززەدىن كەلگەن پەلەستىن پاسپورتى ئىگىلىرى ئۈچۈن زىيارەتچى ۋىزىسىنىڭ بارلىق دېگۈدەك تۈرلىرىنى تەستىقلاشنى توختاتقانلىقىنى خەۋەر قىلدى.

18 - ئاۋغۇست ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى دىپلوماتىك ئورگانلارغا ئەۋەتىلگەن بىر مەكتۇبقا ئاساسلانغاندا، ئىشغالىيەت ئاستىدىكى غەربىي قىرغاق ۋە پەلەستىن دىئاسپورا (چەت ئەلدىكى) جامائەتچىلىكى ئىچىدىكى نۇرغۇن پەلەستىنلىكلەرنىڭ كۆچمەن بولمىغان ۋىزا ئېلىشىنىمۇ توسىدىغان كەڭ كۆلەملىك چەكلىمىلەر يولغا قويىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.  بۇ ئۇچۇر تۆت ئامېرىكىلىق مەنبەگە ئاساسلانغان.

گېزىتنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، بۇ قاتتىقلاشتۇرۇلغان تەدبىرلەر داۋالىنىش، ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇش، ئائىلە زىيارىتى ۋە سودا ساياھىتى قاتارلىق ۋىزا تۈرلىرىگە ھېچ بولمىغاندا ۋاقىتلىق تەسىر كۆرسىتىدىكەن.

ۋىزا توختىتىش قارارى پەلەستىن ئەمەلدارلىرىنىڭ ۋىزىسىنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشىدىن كېيىن چىقىرىلدى. بۇ ئەھۋال ئۇلارنىڭ سېنتەبىردە نيۇ-يوركتا ئۆتكۈزۈلىدىغان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئومۇمىي كېڭىشىگە قاتنىشىشىغا توسقۇنلۇق قىلىشنى نىشان قىلىدۇ.

بۇ قەدەم فرانسىيە، ئەنگىلىيە، كانادا ۋە ئاۋسترالىيەنىڭ كەلگۈسىدىكى ئومۇمىي كېڭەش يىغىنىدا پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىش پىلانىنى ئېلان قىلىشىدىن كېيىن ئېلىنغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق ئۇلار پەلەستىننى ئىگىلىك ھوقۇقلۇق دۆلەت دەپ ئېتىراپ قىلغان 147 دۆلەت قاتارىغا قوشۇلدى.

تەۋسىيە

ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى 31-ئىيۇل پەلەستىن ئازادلىق تەشكىلاتى ۋە پەلەستىن ھۆكۈمىتىگە جازا يۈرگۈزۈپ، ئۇلارنىڭ ئەزالىرىغا ئامېرىكا ۋىزىسى بېرىشنى رەت قىلدى.

ۋاشىنگتون يەنە يېقىندا ئىشغالىيەت ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقتا پەلەستىنلىكلەرگە ھۇجۇم قىلىش بىلەن ئەيىبلەنگەن قانۇنسىز ئىسرائىلىيەلىك كۆچمەنلەرگە قارىتىلغان جازانى بىكار قىلدى.

يانۋاردا ئامېرىكا خەزىنە مىنىستىرلىقى ئىشغالىيەت ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقتا پەلەستىنلىكلەرگە قارشى زوراۋانلىق ھەرىكەتلىرى بىلەن ئەيىبلەنگەن ئامانا كۆچمەنلەر گۇرۇپپىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان قانۇنسىز ئىسرائىلىيەلىك كۆچمەنلەر ۋە گۇرۇپپىلارغا قارىتىلغان جازانى رەسمىي بىكار قىلدى

ئامېرىكا خەزىنە مىنىستىرلىقىنىڭ تاشقى مۈلۈكلەرنى كونترول قىلىش ئىشخانىسى (OFAC) جازانىڭ ئاخىرلاشقانلىقىنى ئېلان قىلدى.

مەنبە:TRT Uyghur
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us