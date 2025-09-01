ۋىزا توختىتىش قارارى پەلەستىن ئەمەلدارلىرىنىڭ ۋىزىسى ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇپ، سېنتەبىردە نيۇ-يوركتا ئۆتكۈزۈلىدىغان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئومۇمىي كېڭىشىگە قاتنىشىشىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىشىدىن كېيىن چىقىرىلدى.
«نيۇ-يورك ۋاقىت گېزىتى» ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرىنىڭ غەززەدىن كەلگەن پەلەستىن پاسپورتى ئىگىلىرى ئۈچۈن زىيارەتچى ۋىزىسىنىڭ بارلىق دېگۈدەك تۈرلىرىنى تەستىقلاشنى توختاتقانلىقىنى خەۋەر قىلدى.
18 - ئاۋغۇست ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن دۇنيانىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى دىپلوماتىك ئورگانلارغا ئەۋەتىلگەن بىر مەكتۇبقا ئاساسلانغاندا، ئىشغالىيەت ئاستىدىكى غەربىي قىرغاق ۋە پەلەستىن دىئاسپورا (چەت ئەلدىكى) جامائەتچىلىكى ئىچىدىكى نۇرغۇن پەلەستىنلىكلەرنىڭ كۆچمەن بولمىغان ۋىزا ئېلىشىنىمۇ توسىدىغان كەڭ كۆلەملىك چەكلىمىلەر يولغا قويىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. بۇ ئۇچۇر تۆت ئامېرىكىلىق مەنبەگە ئاساسلانغان.
گېزىتنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، بۇ قاتتىقلاشتۇرۇلغان تەدبىرلەر داۋالىنىش، ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇش، ئائىلە زىيارىتى ۋە سودا ساياھىتى قاتارلىق ۋىزا تۈرلىرىگە ھېچ بولمىغاندا ۋاقىتلىق تەسىر كۆرسىتىدىكەن.
ۋىزا توختىتىش قارارى پەلەستىن ئەمەلدارلىرىنىڭ ۋىزىسىنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشىدىن كېيىن چىقىرىلدى. بۇ ئەھۋال ئۇلارنىڭ سېنتەبىردە نيۇ-يوركتا ئۆتكۈزۈلىدىغان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئومۇمىي كېڭىشىگە قاتنىشىشىغا توسقۇنلۇق قىلىشنى نىشان قىلىدۇ.
بۇ قەدەم فرانسىيە، ئەنگىلىيە، كانادا ۋە ئاۋسترالىيەنىڭ كەلگۈسىدىكى ئومۇمىي كېڭەش يىغىنىدا پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىش پىلانىنى ئېلان قىلىشىدىن كېيىن ئېلىنغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق ئۇلار پەلەستىننى ئىگىلىك ھوقۇقلۇق دۆلەت دەپ ئېتىراپ قىلغان 147 دۆلەت قاتارىغا قوشۇلدى.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى 31-ئىيۇل پەلەستىن ئازادلىق تەشكىلاتى ۋە پەلەستىن ھۆكۈمىتىگە جازا يۈرگۈزۈپ، ئۇلارنىڭ ئەزالىرىغا ئامېرىكا ۋىزىسى بېرىشنى رەت قىلدى.
ۋاشىنگتون يەنە يېقىندا ئىشغالىيەت ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقتا پەلەستىنلىكلەرگە ھۇجۇم قىلىش بىلەن ئەيىبلەنگەن قانۇنسىز ئىسرائىلىيەلىك كۆچمەنلەرگە قارىتىلغان جازانى بىكار قىلدى.
يانۋاردا ئامېرىكا خەزىنە مىنىستىرلىقى ئىشغالىيەت ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقتا پەلەستىنلىكلەرگە قارشى زوراۋانلىق ھەرىكەتلىرى بىلەن ئەيىبلەنگەن ئامانا كۆچمەنلەر گۇرۇپپىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان قانۇنسىز ئىسرائىلىيەلىك كۆچمەنلەر ۋە گۇرۇپپىلارغا قارىتىلغان جازانى رەسمىي بىكار قىلدى
ئامېرىكا خەزىنە مىنىستىرلىقىنىڭ تاشقى مۈلۈكلەرنى كونترول قىلىش ئىشخانىسى (OFAC) جازانىڭ ئاخىرلاشقانلىقىنى ئېلان قىلدى.