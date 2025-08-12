ۋاقىتلىق ھۆكۈمەت سايلام كومىتېتىنىڭ ئارمىيەگە قانۇن ئىجرا قىلىش كۈچى سۈپىتىدە ھوقۇق بېرىلگەن قانۇنغا تۈزىتىش كىرگۈزۈشى دائىرىسىدە، فېۋرالدا «ئادىل ۋە تىنچ» سايلام ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنى، قاتتىق بىخەتەرلىك تەدبىرلىرى ۋە يېڭى نازارەت قىلىش تەدبىرلىرىنىڭ يولغا قويۇلىدىغانلىقىغا ۋەدە بەردى.
بېنگال ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى، دۆلەتتە فېۋرالدا ئۆتكۈزۈلىدىغان پارلامېنت سايلىمىنىڭ بىخەتەر ئېلىپ بېرىلىشى ئۈچۈن 80 مىڭدىن ئارتۇق ئەسكەر، ساقچى ۋە باشقا بىخەتەرلىك خادىملىرىنىڭ ۋەزىپە ئۆتەيدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
ئىچكى ئىشلار مەسلىھەتچىسى جاھانگىر ئالەم چودىرى پايتەخت داككادا ئۆتكۈزگەن ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىدا: «كېلەر قېتىملىق پارلامېنت سايلىمىدا يېتەرلىك قانۇن ئىجراچىلىرى ۋەزىپىگە تەيىنلىنىدۇ. ئادىل، تىنچ ۋە بىتەرەپ سايلام ئۈچۈن 80 مىڭدىن ئارتۇق ھەربىي خادىملار، بېنگال دېڭىز ئارمىيەسى خادىملىرى، چېگرا مۇداپىئە قىسىملىرى، ساقچى ۋە باشقا قىسىملار ۋەزىپە ئۆتەيدۇ» دېدى.
ئالەم چودىرى سايلامدىن ئىلگىرى ساقچىلار ئۈچۈن 40 مىڭ دانە تەن كامېراسى سېتىۋېلىنىدىغانلىقىنى ۋە بارلىق بېلەت تاشلاش مەركەزلىرىگە ئورۇنلاشتۇرۇلىدىغان كۆزىتىش كامېرا سىستېمىسى ئارقىلىق بېلەت ساندۇقلىرىنىڭ مەركەزدە كۆزىتىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
سايلام كومىتېتى 13-نۆۋەتلىك پارلامېنت سايلىمىنىڭ فېۋرالنىڭ بىرىنچى يېرىمىدا ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى. بۇ قارار ۋاقىتلىق ھۆكۈمەت باشلىقى مۇھەممەد يۇنۇسنىڭ ئۆتكەن يىلقى قوزغىلاڭنىڭ بىرىنچى يىللىقى بولغان 5-ئاۋغۇستتىكى خەلققە قىلغان مۇراجىئاتىدىن كېيىن ئېلان قىلىندى.
سايلام كومىسسارى ئەبۇل فازال مۇھەممەد سانائۇللاھ مۇخبىرلارغا قىلغان سۆزىدە، كومىتېتنىڭ يەنە سايلامدا ۋەزىپە ئۆتەيدىغان قانۇن ئىجراچىلىرىنىڭ ئېنىقلىمىسىغا ئارمىيەنىمۇ كىرگۈزۈش ئۈچۈن قانۇنغا تۈزىتىش كىرگۈزگەنلىكىنى بىلدۈردى.
كومىتېت سابىق باش مىنىستىر شەيخ ھەسىنە ھۆكۈمىتى دەۋرىدە سايلام نەتىجىسىنىڭ كونترول قىلىنغانلىقىغا دائىر ئېغىر ئەيىبلەشلەردىن كېيىن، ئېلېكترونلۇق بېلەت تاشلاش ماشىنىلىرىنى ئىشلىتىشنىمۇ ئەمەلدىن قالدۇردى.
شەيخ ھەسىنە 2024-يىلى باشلانغان ۋە دۆلەتنىڭ 1971-يىلدىكى مۇستەقىللىقىدىن بۇيانقى ئەڭ شىددەتلىك سىياسىي كرىزىسقا ئايلانغان ۋەقەلەردىن كېيىن ھىندىستاندا ياشىماقتا.
ھۆكۈمەت ئورۇنلىرىدىكى خىزمەت ئورۇنلىرىغا قارشى نامايىش قىلغان ئوقۇغۇچىلار ھەرىكىتى بىلەن باشلانغان قوزغىلاڭ، ھەسىنە ھۆكۈمىتىنىڭ ئاغدۇرۇلۇشى بىلەن ئاخىرلاشقان ئىدى.
سايلام كومىتېتى مايدا چىقارغان قارارىدا، ھەسىنە رەھبەرلىكىدىكى ئاۋام ئىتتىپاقى پارتىيەسىنىڭ كېلەر قېتىملىق مەملىكەتلىك سايلامغا قاتنىشىشىنى چەكلىدى.
كومىتېت يەنە بۇ پارتىيەنىڭ خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسىنىڭ سوتى جەريانى تامام بولغۇچە بارلىق سىياسىي پائالىيەتلىرىنى توختىتىشقا بۇيرۇدى. بۇ چەكلەش دائىرىسىدە پارتىيە ئەزالىرىنىڭ بايانات بېرىشى، تاراتقۇلاردا كۆرۈنۈشى، رەقەملىك تەشۋىقات ئېلىپ بېرىشى ياكى ھەرقانداق سىياسىي پائالىيەت ئورۇنلاشتۇرۇشى مەنئى قىلىندى.
1949-يىلى قۇرۇلغان ۋە بېنگالنىڭ 1971-يىلدىكى مۇستەقىللىق ئۇرۇشىدىكى باشلامچى رولى بىلەن تونۇلغان ئاۋام ئىتتىپاقى پارتىيەسى، يېقىنقى يىللاردا ھەسىنە رەھبەرلىكىدە چىرىكلىك ۋە كىشىلىك ھوقۇققا دەخلى-تەرۇز قىلىش بىلەن ئەيىبلەشلەرگە دۇچ كەلگەن ئىدى.