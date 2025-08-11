غەززە ئۇرۇشى
3 مىنۇت ئوقۇش
ب د ت خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ تۆت ئەزاسى ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەنى ئۆزىگە قوشۇۋېلىش پىلانىنى ئەيىبلىدى
رۇسىيە ئىسرائىلىيەنىڭ قارارىنى «خەلقئارا قانۇنغا ئېغىر دەرىجىدە خىلاپلىق قىلىش» دەپ ئاتىغان بولسا، خىتاي، ئەنگلىيە ۋە فىرانسىيەمۇ بۇ پىلانغا كۈچلۈك قارشى چىقتى.
ب د ت خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ تۆت ئەزاسى ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەنى ئۆزىگە قوشۇۋېلىش پىلانىنى ئەيىبلىدى
ب د ت خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ تۆت ئەزاسى ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەنى ئۆزىگە قوشۇۋېلىش پىلانىنى ئەيىبلىدى / AP
August 11, 2025

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ بەش دائىمىي ئەزاسىنىڭ تۆتى جىددىي يىغىندا ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەنى ئىشغال قىلىش پىلانىنى ئەيىبلىدى. پەقەت ئامېرىكالا ئىسرائىلىيەنىڭ ھەرىكىتىنى قوللىدى.

يەكشەنبە كۈنى رۇسىيە، خىتاي، ئەنگلىيە ۋە فرانسىيە باش مىنىستىر بېنيامىن نېتانياھۇنىڭ غەززەنى پۈتۈنلەي ئىشغال قىلىش ۋە پەلەستىنلىكلەرنى شىمالدىن جەنۇبقا كۆچۈرۈش پىلانىنى ئىسرائىلىيە ئۇرۇش كابىنېتىنىڭ تەستىقلىشىغا قاتتىق قارشىلىق كۆرسەتتى.

رۇسىيەنىڭ ب د ت دا تۇرۇشلۇق مۇئاۋىن دائىمىي ۋەكىلى دمىترىي پولىيانسكىي بۇ قارارنى «خەلقئارا قانۇنغا ئوچۇق-ئاشكارا خىلاپلىق قىلىش» دەپ ئاتاپ، بۇنىڭ «خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ چاقىرىقلىرىغا ئوچۇق-ئاشكارا ھۆرمەتسىزلىك قىلىش» ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.

رۇسىيە ئىسرائىلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى گىدېئون سائرنى ئىككى يۈزلىمىچىلىك بىلەن ئەيىبلەپ، سائرنىڭ ئۆتكەن سەيشەنبە كۈنى خەۋپسىزلىك كېڭىشىدە تۇتقۇنلار ئۈچۈن ئەندىشە قىلىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلىگەندە كابىنېت قارارىنى بىلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى.

خىتاينىڭ ب د ت دىكى دائىمىي ۋەكىلى فۇ سوڭ ئىسرائىلىيەنى «بۇ خەتەرلىك قەدەمدىن دەرھال ۋاز كېچىشكە» چاقىرىپ: «غەززە پەلەستىن خەلقىگە تەۋە. ئۇ پەلەستىن زېمىنىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمىدۇر» دېدى.

فۇ سوڭ: «دېموگرافىيەلىك ۋە زېمىن قۇرۇلمىسىنى ئۆزگەرتىشكە ئۇرۇنۇشتەك ھەرقانداق ھەرىكەت ئەڭ كۈچلۈك رەت قىلىنىشى ۋە قارشىلىققا ئۇچرىشى كېرەك» دېدى.

خىتاي «ھەربىي ئۈستۈنلۈك خام خىيالى» دىن ئاگاھلاندۇرۇپ، ئىسرائىلىيەنىڭ خەلقئارا ئىنسانپەرۋەرلىك قانۇنىدىكى مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلىشى، چېگرا ئېغىزلىرىنى ئېچىشى ۋە ياردەم چەكلىمىلىرىنى بىكار قىلىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈردى.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - Israel's Smotrich says 'lost faith' in Netanyahu's Gaza vision, favours more brutal approach

 

ئىسرائىلىيەنىڭ پىلانى كرىزىسنى ھەل قىلىشنىڭ چارىسى ئەمەس

 

ئەنگلىيەنىڭ مۇئاۋىن دائىمىي ۋەكىلى جېيمىس كاريۇك بۇ قارارنى «خاتا» دەپ ئاتاپ: «ھەربىي ھەرىكەتلەرنى كېڭەيتىش بۇ توقۇنۇشنى ئاخىرلاشتۇرۇشقا ھېچقانداق پايدىسى يوق. گۆرۈگە ئېلىنغانلارنىڭ قويۇپ بېرىلىشىنىمۇ كاپالەتكە ئىگە قىلالمايدۇ» دېدى.

كاريۇك ئىسرائىلىيەنىڭ پىلانىنىڭ كرىزىسنى ھەل قىلىشنىڭ چارىسى ئەمەسلىكىنى، ئەكسىچە پەلەستىنلىكلەرنىڭ ئازاب-ئوقۇبەتلىرىنى چوڭقۇرلاشتۇرىدىغانلىقىنى ۋە قان تۆكۈلۈشنى ئاشۇرىدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ ئىسرائىلىيەنى غەززەگە ياردەم بۇيۇملىرىنىڭ يەتكۈزۈلۈشىگە قارىتىلغان قامالنى بىكار قىلىشقا چاقىردى.

فىرانسىيەنىڭ مۇئاۋىن دائىمىي ۋەكىلى جاي دارمازىكارى ئىسرائىلىيەنى بۇ قاراردىن ۋاز كېچىشكە چاقىرىپ، فىرانسىيەنىڭ «غەززەنىڭ ئىشغال قىلىنىشى، ئۆزىگە قوشۇۋېلىنىشى ۋە ئولتۇراق رايون پىلانلىرىغا قەتئىي قارشى ئىكەنلىكىنى» بىلدۈردى.

تەۋسىيە

جاي دارمازىكارى: «ئىسرائىلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ قارارىنى يولغا قويۇش، ئىسرائىلىيە ۋە ئۇنىڭ پۇقرالىرىنىڭ بىخەتەرلىكىگە ھېچقانداق تۆھپە قوشمايدۇ» دېدى.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - Israel’s decision to occupy Gaza is 'absolutely unacceptable': Erdogan

 

ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى قوللاشنى داۋاملاشتۇرماقتا

 

بۇنىڭغا قارىتا، ئامېرىكانىڭ ب د ت دا تۇرۇشلۇق دائىمىي ۋەكىللىكىنىڭ ۋاقىتلىق ئىش بېجىرگۈچىسى دوروتى شى ئىسرائىلىيەنىڭ «ئۆزىنى قوغداش ھوقۇقىنى» ئاقلىدى.

شى رايوندىكى مەسىلىلەرگە ھاماسنىڭ «كېلىشمەسلىكىنى» سەۋەب قىلىپ، بۇ تەشكىلاتنىڭ «ئۇرۇش توختىتىشنى قوبۇل قىلىشنى رەت قىلغانلىقىنى» ئىلگىرى سۈردى. ئەمما، ھۆججەتلەشتۈرۈلگەن دوكلاتلار نېتانياھۇنىڭ ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىملىرىگە توسقۇنلۇق قىلغانلىقىنى كۆرسەتمەكتە.

ئىسرائىلىيە ئۇرۇش كابىنېتى جۈمە كۈنى نېتانياھۇنىڭ غەززەنى پۈتۈنلەي ئىشغال قىلىش ۋە پەلەستىنلىكلەرنى شىمالدىن جەنۇبقا كۆچۈرۈش توغرىسىدىكى «باسقۇچلۇق پىلانى» نى تەستىقلىدى.

ئىسرائىلىيە قورشاۋدىكى غەززەدە كۆپىنچىسى ئاياللار ۋە كىچىك بالىلار بولۇپ، 61 مىڭ 400 دىن ئارتۇق پەلەستىنلىكنى ئۆلتۈردى.

پەلەستىننىڭ رەسمىي خەۋەر ئاگېنتلىقى WAFA نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، تەخمىنەن 11 مىڭ پەلەستىنلىكنىڭ ۋەيران بولغان ئۆيلەرنىڭ خارابىلىرى ئاستىدا كۆمۈلۈپ قالغانلىقى مۆلچەرلەنمەكتە. ئەمما مۇتەخەسسىسلەر، ھەقىقىي قازا قىلغانلار سانىنىڭ غەززە دائىرىلىرى دوكلات قىلغاندىن كۆپ يۇقىرى ئىكەنلىكىنى، تەخمىنەن 200 مىڭ ئەتراپىدا بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە.

ئىسرائىلىيە ئىرقىي قىرغىنچىلىق داۋامىدا قورشاۋدىكى رايوننىڭ زور بىر قىسمىنى خارابىلىككە ئايلاندۇرۇش بىلەن بىرگە، پۈتكۈل نوپۇسنى دېگۈدەك ئۆي-ماكانلىرىدىن مەھرۇم قىلدى.

خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسى ئۆتكەن نويابىردا ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ ۋە سابىق دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى يوئاۋ گالانت ئۈستىدىن غەززەدىكى ئۇرۇش جىنايەتلىرى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر سەۋەبىدىن قولغا ئېلىش بۇيرۇقى چىقارغانىدى.

ئىسرائىلىيە يەنە بۇ رايونغا قاراتقان ئۇرۇشى سەۋەبىدىن خەلقئارا سوت مەھكىمىسىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېلوسىغا دۇچ كەلمەكتە.

 

مەنبە:TRT Global
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us