تۈركىيە
2 مىنۇت ئوقۇش
تۈركىيە، «خېلسىنكى ئاخىرقى ھۆججىتى» ئىمزالانغانلىقىنىڭ 50 يىللىقىنى تەبرىكلىدى
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بايانات ئېلان قىلىپ، ياۋروپا خەۋپسىزلىك ۋە ھەمكارلىق تەشكىلاتى (ي خ ھ ت)نى كەڭ دائىرىلىك رايوننىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىدىكى ھالقىلىق ئامىل دەپ قارايدىغانلىقىنى جاكارلىدى.
تۈركىيە، «خېلسىنكى ئاخىرقى ھۆججىتى» ئىمزالانغانلىقىنىڭ 50 يىللىقىنى تەبرىكلىدى
/ AA
August 1, 2025

تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بايانات ئېلان قىلىپ، ياۋروپا خەۋپسىزلىك ۋە ھەمكارلىق تەشكىلاتى (ي خ ھ ت)نى كەڭ دائىرىلىك رايوننىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىدىكى ھالقىلىق ئامىل دەپ قارايدىغانلىقىنى، شۇنداقلا تەشكىلاتنىڭ ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇش ۋە پائالىيەتلىرىنى ياخشىلاشقا دائىر تىرىشچانلىقلارنى پائال قوللايدىغانلىقىنى جاكارلىدى.

تۈركىيە، ياۋروپا خەۋپسىزلىك ۋە ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ قۇرغۇچى ھۆججىتى ھېسابللىنىدىغان «خېلسىنكى ئاخىرقى ھۆججىتى» ئىمزالانغانلىقىنىڭ 50 يىللىق خاتىرە كۈنىنى تەبرىكلىدى.

تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى جۈمە كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: «سوغۇق ئۇرۇش مەزگىلىدە قۇتۇپلار ئارىسىدىكى زىددىيەت ۋە جىددىيچىلىكنى پەسەيتىش مەقسىتىدە يولغا قويۇلغان ياۋروپا خەۋپسىزلىك ۋە ھەمكارلىق يىغىنى جەريانىدا 1975-يىلى ئىمزالانغان ‹خېلسىنكى ئاخىرقى ھۆججىتى›، بۈگۈنگە قەدەر كۈچكە ئىگە بولغان ئاساسلىق پىرىنسىپلىرى ئارقىلىق ياۋروپا-ئاتلانتىك ئوكيان ۋە ياۋرو-ئاسىيا جۇغراپىيەسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كەڭ رايوندا دىيالوگ ۋە ھەمكارلىقنى ئاساس قىلغان خەۋپسىزلىك قۇرۇلمىسىنىڭ ئۇلىنى سالغانىدى.»

باياناتتا، تۈركىيەنىڭ «خېلسىنكى ئاخىرقى ھۆججىتى»نىڭ دەسلەپكى ئىمزالىغۇچىلىرىدىن بىرى بولۇش سۈپىتى بىلەن بۇ مۇساپىنى ئەڭ بېشىدىن تارتىپلا قوللاپ كەلگەنلىكى تەكىتلەندى.

recommended

باياناتتا يەنە مۇنۇلارمۇ قەيت قىلىندى: «تۈركىيە بۇ ئارقىلىق رايوننىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىغا بولغان ساداقىتىنى يەنە بىر قېتىم نامايان قىلىپلا قالماي، يەنە خەلقئارا قانۇن پىرىنسىپلىرى ئاساسىدا شەكىللەنگەن ياۋروپا خەۋپسىزلىك قۇرۇلمىسىنىڭ بەرپا بولۇشىغا پائال تۆھپە قوشتى.»

تۈركىيەنىڭ 1994-يىلى ياۋروپا خەۋپسىزلىك ۋە ھەمكارلىق تەشكىلاتىنى قۇرۇپ چىققان يىغىن مۇساپىسىدىن بۇيان تەشكىلاتقا بولغان ساداقىتىنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقى ئەسكەرتىلگەن باياناتتا، «تۈركىيە، سىياسىي-ھەربىي، ئىقتىساد-مۇھىت ۋە ئىنسانىي تەرەپلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئەتراپلىق خەۋپسىزلىك چۈشەنچىسىنى ئاساس قىلغان ۋە ئەڭ كەڭ رايونلۇق خەۋپسىزلىك مۇنبىرى بولۇش ئالاھىدىلىكىگە ئىگە ياۋروپا خەۋپسىزلىك ۋە ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا داۋاملىق پائال تۆھپە قوشماقتا» دېگەن ئىبارىلەرگە ئورۇن بېرىلدى.

بايانات تۆۋەندىكى مەزمۇنلار بىلەن ئاخىرلاشتۇرۇلدى: «دۆلىتىمىز، بۇنىڭدىن كېيىنمۇ كۆپ تەرەپلىمىلىك، پائال دىپلوماتىيە، دىيالوگ ۋە ھەمكارلىقنى ئاساس قىلغان بۇ چۈشەنچىسىنى قەتئىي داۋاملاشتۇرىدۇ ھەمدە بۈگۈنكى بارلىق خىرىسلارغا قارىماي، ياۋروپا خەۋپسىزلىك ۋە ھەمكارلىق تەشكىلاتى جۇغراپىيەسىدە مۇقىملىق ۋە تىنچلىقنىڭ ھۆكۈم سۈرۈشى ئۈچۈن داۋاملىق تۆھپە قوشىدۇ.»

ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us