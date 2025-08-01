سىياسەت
2 مىنۇت ئوقۇش
غەززەدىكى ئاچارچىلىقنى «قورقۇنچلۇق» دەپ ئاتىغان ترامپ، ئىسرائىلىيە ئەيىبلەشتىن يەنە ئۆزىنى قاچۇردى
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى، ئىسرائىلىيە قورشاۋى ئاستىدىكى غەززەدە كۈچىيىۋاتقان ئىنسانىي پاجىئەنى ئېتىراپ قىلدى.
غەززەدىكى ئاچارچىلىقنى «قورقۇنچلۇق» دەپ ئاتىغان ترامپ، ئىسرائىلىيە ئەيىبلەشتىن يەنە ئۆزىنى قاچۇردى
/ AP
1 أغسطس 2025

ئامېرىكالىق ئەمەلدارلار، تېل ئاۋىۋ ھاكىمىيىتىنىڭ ھازىرغىچە مىڭدىن ئارتۇق پەلەستىنلىكنى ئۆلتۈرۈشى بىلەن تالاش-تارتىش قوزغىغان ۋە ئىسرائىلىيەنىڭ باشقۇرۇشىدىكى يېمەكلىك تارقىتىش نۇقتىلىرىنى تەكشۈرۈشكە تەييارلىق قىلماقتا.

ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ، غەززەدىكى پەلەستىنلىكلەر يۈزلىنىۋاتقان ئېغىر ئاچارچىلىقنى ئېتىراپ قىلىپ، ئىسرائىلىيەنىڭ داۋاملىشىۋاتقان قورشاۋى ۋە ئىنسانپەرۋەرلىك ياردەم بۇيۇملىرىغا يۈرگۈزۈۋاتقان چەكلىمىلەر تۈپەيلىدىن كېلىپ چىققان ئاچارچىلىق كىرىزىسىنى «قورقۇنچلۇق» دەپ ئاتىدى.

ترامپ پەيشەنبە كۈنى ئاق سارايدا مۇخبىرلارغا قىلغان سۆزى جەريانىدا: «ئۇ يەردە يۈز بېرىۋاتقان ئىشلار قورقۇنچلۇق. شۇنداق، بۇ قورقۇنچلۇق بىر ئەھۋال. كىشىلەر ئىنتايىن ئاچ... بۇ ھەقىقەتەن قورقۇنچلۇق بىر ۋەزىيەت» دېدى.

بىراق، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى ياردەم بۇيۇملىرىنى تارقىتىش نۇقتىلىرىدا ئۆچرەتتە تۇرغان مىڭدىن ئارتۇق پەلەستىنلىكنىڭ جېنىغا زامىن بولغان ئىسرائىلىيەنى تىلغا ئېلىشتىن ئۆزىنى قاچۇردى.

ترامپنىڭ بۇ سۆزلىرى، ئامېرىكانىڭ ئوتتۇرا شەرق ئالاھىدە ۋەكىلى ستىۋ ۋىتكوف ۋە ئامېرىكانىڭ ئىسرائىلىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى مايك ھاككابىي ئىسرائىلىيە باشقۇرۇشىدىكى تالاش-تارتىشلىق «غەززە ئىنسانپەرۋەرلىك ياردەم فوندى» (GHF) نىڭ يېمەكلىك تارقىتىش نۇقتىلىرىنى تەكشۈرۈش ۋە يېڭى ياردەم ئىستراتېگىيەسىنى ماسلاشتۇرۇش ئۈچۈن غەززەنى زىيارەت قىلىشقا تەييارلىنىۋاتقان بىر پەيتكە توغرا كەلدى.

recommended

ئاق ساراي باياناتچىسى كارولىن لېۋىت مۇنداق دېدى: «مەسئۇللار ھازىرقى يېمەكلىك تارقىتىش نۇقتىلىرىنى تەكشۈرۈش، تېخىمۇ كۆپ يېمەكلىك يەتكۈزۈش پىلانىنى تۈزۈش ۋە بۇ ئېغىر ۋەزىيەتنى يەرلىك غەززەلىكلەرنىڭ ئۆز ئاغزىدىن ئاڭلاش ئۈچۈن غەززەگە بارىدۇ».

لېۋىت مەسئۇللارنىڭ قايسى «يەرلىك غەززەلىكلەر» بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقى ھەققىدە تەپسىلىي توختالمىدى.

لېۋىت بۇ زىيارەتنىڭ تېل ئاۋىۋدا ئالاھىدە ۋەكىل ستىۋ ۋىتكوف، ئامېرىكانىڭ ئىسرائىلىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى مايك ھاككابىي ۋە ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ ئوتتۇرىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن «ئىنتايىن ئۈنۈملۈك» بىر ئۇچرىشىشنىڭ ئارقىسىدىنلا ئورۇنلاشتۇرۇلغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، ئىككى ئەلچىنىڭ قايتىپ كەلگەندىن كېيىن دەرھال پىرېزىدېنتقا ئەھۋالنى دوكلات قىلىدىغانلىقىنى، ياردەم يەتكۈزۈش پىلانىنىڭ شۇنىڭدىن كېيىن ئېنىق بولىدىغانلىقىنى قوشۇمچە قىلدى.

بۇ زىيارەت، ئىسرائىلىيەنىڭ 2-مارتتىن بېرى غەززەنى پۈتۈنلەي قورشاۋغا ئېلىپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ۋە باشقا ياردەم ئورگانلىرىنىڭ جىددىي مۇراجىئەتلىرىگە پەرۋا قىلماي، بارلىق ياردەم قوافللىرىنى توستىغانلىقى ئارقىسىدا غەززەدىكى ئاچارچىلىق كىرىزىسىغا دائىر خەلقئارادىكى ئەندىشىلەر كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان بىر پەيتتە ئىشقا ئاشۇرۇلماقتا.

ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us