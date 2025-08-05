غەززە ئۇرۇشى
2 مىنۇت ئوقۇش
ئىسرائىلىيە غەززەگە خۇسۇسىي ئىگىلىكلەر ئارقىلىق ياردەم كىرگۈزۈلىشىنى ئاسانلاشتۇرىدۇ
پەلەستىن سەھىيە مىنىستىرلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، 27-مايدىن بۇيان غەززەدىكى ياردەم مەركەزلىرىنىڭ يېنىدا ئىسرائىلىيەنىڭ ئوق چىقىرىشى نەتىجىسىدە ياردەم ئېلىش ئۈچۈن كەلگەن كەم دېگەندە 1516 كىشى قازا قىلغان، 10,067 كىشى يارىلانغان.
ئىسرائىلىيە غەززەگە خۇسۇسىي ئىگىلىكلەر ئارقىلىق ياردەم كىرگۈزۈلىشىنى ئاسانلاشتۇرىدۇ
ئىسرائىلىيە غەززەگە خۇسۇسىي ئىگىلىكلەر ئارقىلىق ياردەم كىرگۈزۈلىشىنى ئاسانلاشتۇرىدۇ / AP
August 5, 2025

ئىسرائىلىيە كابىنېتى قورشاۋ ئاستىدىكى غەززەگە خۇسۇسىي ئىگىلىكلەر ئارقىلىق «قەدەممۇ-قەدەم ۋە كونتروللۇق» مال كىرگۈزۈشكە رۇخسەت قىلىدىغان بىر مېخانىزمنى تەستىقلىدى.

غەززەگە قارشى قورشاۋنى ئىجرا قىلىۋاتقان ئىسرائىلىيە ھەربىي ئورگىنى COGAT سەيشەنبە كۈنى بايانات بېرىپ: «بۇ مېخانىزم غەززەگە كىرىدىغان ياردەم مىقدارىنى ئاشۇرۇشنى ۋە ب د ت بىلەن خەلقئارالىق تەشكىلاتلار تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان ياردەم توپلاش پائالىيەتلىرىگە بولغان تايىنىشنى ئازايتىشنى مەقسەت قىلىدۇ» دېدى.

باياناتتا يېڭى مېخانىزم دائىرىسىدە چەكلىك ساندىكى يەرلىك سودىگەرلەرنىڭ تەستىقلانغانلىقى قەيت قىلىندى.

بۇ قەدەم غەززەنىڭ 2 مىليون 400 مىڭ نوپۇسىنى ئاچارچىلىق گىرۋىكىگە ئېلىپ كەلگەن ئىسرائىلىيەنىڭ قاتتىق قورشاۋى ئاستىدا تاشلاندى.

غەززەدىكى پەلەستىن سەھىيە مىنىستىرلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، 2023-يىلى ئۆكتەبىردىن بۇيان 93 ى كىچىك بالا بولۇپ، كەم دېگەندە 180 كىشى ئاچارچىلىق ۋە يېتەرسىز ئوزۇقلىنىش سەۋەبىدىن ھاياتىدىن ئايرىلغان.

غەززەدىكى پەلەستىن ھۆكۈمىتىنىڭ ئاخبارات ئىشخانىسى دۈشەنبە كۈنى بايانات بېرىپ، ئىسرائىلىيەنىڭ 27-ئىيۇلدىن بۇيان 674 ياردەم يۈك ماشىنىسىنىڭ كىرىشىگە يول قويغانلىقىنى، بۇنىڭ رايوننىڭ كۈندىلىك ئەڭ تۆۋەن ئېھتىياجى بولغان 6000 يۈك ماشىنىسىنىڭ پەقەت %14 ىگە توغرا كېلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

recommended

نەتىجىسىزلىك

سەھىيە مىنىستىرلىقى 27-مايدىن بۇيان غەززەدىكى ياردەم مەركەزلىرىنىڭ يېنىدا ئىسرائىلىيەنىڭ ئوق چىقىرىشى نەتىجىسىدە ياردەم ئېلىش ئۈچۈن كەلگەن كەم دېگەندە 1516 كىشىنىڭ قازا قىلغانلىقىنى، 10,067 كىشىنىڭ بولسا يارىلانغانلىقىنى ئېلان قىلدى.

ئىسرائىلىيە تەرىپىدىن ھازىرلانغان ياردەم پىلانى ئۈنۈمسىز بولغانلىقى ۋە ئاچلىقتىن ئۆلۈش گىرۋىكىدىكى پۇقرالار ئۈچۈن بىر «ئۆلۈم قاپقىنى» غا ئايلانغانلىقى سەۋەبىدىن كەڭ كۆلەمدە تەنقىد قىلىندى.

خەلقئارانىڭ ئۇرۇش توختىتىش چاقىرىقلىرىنى رەت قىلغان ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى، 2023-يىلى 7-ئۆكتەبىردىن بۇيان غەززەگە قاراتقان ۋەھشىيانە ھۇجۇملىرى نەتىجىسىدە كۆپىنچىسى ئاياللار ۋە كىچىك بالىلار بولۇپ، تەخمىنەن 61,000 پەلەستىنلىكنى ئۆلتۈردى. ئىسرائىلىيەنىڭ ھەربىي ھۇجۇملىرى رايوننى ۋەيران قىلىش بىلەن بىرگە، ئاچارچىلىق گىرۋىكىگە ئىتتىرىپ قويدى.

خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسى ئۆتكەن يىلى نويابىردا ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ ۋە سابىق دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى يوئاۋ گالانت ئۈستىدىن غەززەدىكى ئۇرۇش جىنايىتى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر سەۋەبىدىن تۇتۇش بۇيرۇقى چىقارغان ئىدى.

ئىسرائىلىيە يەنە رايونغا قاراتقان ئۇرۇشى سەۋەبىدىن خەلقئارا سوت مەھكىمىسىدە بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەۋاسىغا دۇچ كەلمەكتە.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - In photos: Gaza hunger crisis - 'Do we not even deserve a piece of bread?'
مەنبە:TRT Global
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us