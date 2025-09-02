Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In o‘zining maxsus poyezdida Xitoyga yo’l oldi va Ikkinchi jahon urushi tugaganining yilligi munosabati bilan Pekinda o‘tkaziladigan harbiy paradga qatnashadi, deb xabar berdi Shimoliy Koreya davlat ommaviy axborot vositalari.
Rodong Sinmun gazetasi Kimning tashqi ishlar vaziri Choe Son Xui kabi yuqori lavozimli rasmiylar bilan birga zirhli poyezdga chiqayotgan suratlarini chop etdi. Poyezd dushanba kuni Pxenyandan jo‘nab ketgan edi.
Janubiy Koreya ommaviy axborot vositalari keyinchalik poyezdning Xitoy chegarasidagi Dandong shahriga yetib kelganini va undan keyin Pekinga yo‘l olganini tasdiqladi.
Bu tashrif Kimning 2019-yildan beri Xitoyga qilgan birinchi safari va 2011-yilda hokimiyatga kelganidan beri beshinchi tashrifi hisoblanadi.
Kim chorshanba kuni o‘tkaziladigan paradga Xitoy prezidenti Si Szinpin va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan birga qatnashishi rejalashtirilgan.
Ushbu tadbir uch yetakchining AQShga qarshi umumiy pozitsiyasini ko‘rsatishi mumkin, ammo uch tomonlama sammit o‘tkazilishi tasdiqlanmagan.
Putin Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammiti va parad uchun yakshanba kuni Xitoyga yetib kelgan edi.
Kreml rasmiylari Kim bilan uchrashuv ehtimoli "ko‘rib chiqilmoqda" deb ma’lum qildi.
Shimoliy Koreyaning Markaziy Axborot Agentligi Kimning safari mamlakatning Xitoy va Rossiya bilan "strategik birdamligini" aks ettirishini aytdi.
Shimoliy Koreya global masalalarda tobora faolroq bo‘lib, Yaqin Sharqdagi mojarolar va Tayvan bo‘g‘ozi bo‘yicha bayonotlar berib, o‘zini Pekin va Moskva bilan birgalikda Vashingtonga qarshi birlashgan frontning bir qismi sifatida ko‘rsatmoqda.
Kim uchun Pekin safari ko‘p tomonlama tadbirlarda ishtirok etish bo‘yicha kamdan-kam uchraydigan imkoniyatlardan biri bo‘lib, bu uning hokimiyatga kelganidan beri birinchi marta sodir bo‘lmoqda.
Tashrif AQSh prezidenti Donald Tramp va Janubiy Koreyaning yangi liberal prezidenti Li Chje Myong Pxenyang bilan yadroviy muzokaralarni qayta boshlashga qiziqish bildirgan bir paytda amalga oshmoqda.
Muzokaralar 2019-yilda Kim va Trampning Xanoydagi sammiti muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan beri to‘xtab qolgan.