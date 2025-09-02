DUNYO
2 daqiqa o'qish
Shimoliy Koreya rahbari Xitoyga tashrif buyurdi
Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In Pekinda oʻtkazilgan harbiy paradda ishtirok etdi.
Shimoliy Koreya rahbari Xitoyga tashrif buyurdi
Kim, Putin va Siy Pekin shahrida Yaponiyaning taslim bo'lishining 80 yilligini nishonlashga bag'ishlangan harbiy paradda ishtirok etdi / AP
2 сентябр 2025

Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In o‘zining maxsus poyezdida Xitoyga yo’l oldi va Ikkinchi jahon urushi tugaganining yilligi munosabati bilan Pekinda o‘tkaziladigan harbiy paradga qatnashadi, deb xabar berdi Shimoliy Koreya davlat ommaviy axborot vositalari.

Rodong Sinmun gazetasi Kimning tashqi ishlar vaziri Choe Son Xui kabi yuqori lavozimli rasmiylar bilan birga zirhli poyezdga chiqayotgan suratlarini chop etdi. Poyezd dushanba kuni Pxenyandan jo‘nab ketgan edi.

Janubiy Koreya ommaviy axborot vositalari keyinchalik poyezdning Xitoy chegarasidagi Dandong shahriga yetib kelganini va undan keyin Pekinga yo‘l olganini tasdiqladi.

Bu tashrif Kimning 2019-yildan beri Xitoyga qilgan birinchi safari va 2011-yilda hokimiyatga kelganidan beri beshinchi tashrifi hisoblanadi.

Kim chorshanba kuni o‘tkaziladigan paradga Xitoy prezidenti Si Szinpin va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan birga qatnashishi rejalashtirilgan.

Ushbu tadbir uch yetakchining AQShga qarshi umumiy pozitsiyasini ko‘rsatishi mumkin, ammo uch tomonlama sammit o‘tkazilishi tasdiqlanmagan.

Putin Shanxay Hamkorlik Tashkiloti sammiti va parad uchun yakshanba kuni Xitoyga yetib kelgan edi.

Tavsiya etiladi

Kreml rasmiylari Kim bilan uchrashuv ehtimoli "ko‘rib chiqilmoqda" deb ma’lum qildi.

Shimoliy Koreyaning Markaziy Axborot Agentligi Kimning safari mamlakatning Xitoy va Rossiya bilan "strategik birdamligini" aks ettirishini aytdi.

Shimoliy Koreya global masalalarda tobora faolroq bo‘lib, Yaqin Sharqdagi mojarolar va Tayvan bo‘g‘ozi bo‘yicha bayonotlar berib, o‘zini Pekin va Moskva bilan birgalikda Vashingtonga qarshi birlashgan frontning bir qismi sifatida ko‘rsatmoqda.

Kim uchun Pekin safari ko‘p tomonlama tadbirlarda ishtirok etish bo‘yicha kamdan-kam uchraydigan imkoniyatlardan biri bo‘lib, bu uning hokimiyatga kelganidan beri birinchi marta sodir bo‘lmoqda.

Tashrif AQSh prezidenti Donald Tramp va Janubiy Koreyaning yangi liberal prezidenti Li Chje Myong Pxenyang bilan yadroviy muzokaralarni qayta boshlashga qiziqish bildirgan bir paytda amalga oshmoqda.

Muzokaralar 2019-yilda Kim va Trampning Xanoydagi sammiti muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan beri to‘xtab qolgan.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us