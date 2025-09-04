DUNYO
Afg'onistonda zilzila qurbonlari soni 1500ga yaqinlashdi
BMT Afg‘onistonning zilziladan jabrlangan sharqiy mintaqasiga yordam kamayib borayotgani sababli qurbonlar soni yanada ortishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Afg'onistonda zilzila qurbonlari soni 1500ga yaqinlashdi
Afganistonning Jalalobod shahridagi Dara Noor qishlog'ida 2025-yil 1-sentabrda sodir bo'lgan zilziladan keyin bir afgonistonlik erkak vayron bo'lgan uyning xarobalaridan o'z mol-mulkini qidiryapti. / Reuters
4 сентябр 2025

Qutqaruvchilar bu hafta Afg'onistonda sodir bo'lgan zilzilalar natijasida vayron bo'lgan uylarning vayronalari ostidan jasadlarni olib chiqish uchun kurashmoqda. Vaqt o'tishi bilan omon qolganlar uchun umidlar so'nib bormoqda, global yordam tashkilotlari oziq-ovqat, boshpana va dori-darmonlar uchun mablag'lar kamayib borayotganidan ogohlantirmoqda.

Zilzila ta'sirida qolgan sharqiy tog'li hududlarda qidiruv ishlari chorshanba kuni kechga qadar davom etdi. Tolibon ma'muriyati ko'proq jasadlar topilganini va o'lim soni 1,457 dan oshganini, ammo aniq raqamlar hali to'liq aniqlanmaganini ma'lum qildi.

"Bizda bor narsaning hammasi yo'q bo'lib ketdi," dedi Kunar viloyatida eng ko'p zarar ko'rgan hududlardan biri bo'lgan Aalem Jan, omon qolganlardan biri. "Uyimiz qulab tushdi, barcha narsalarimiz va mulkimiz yo'qoldi. Faqatgina orqamizdagi kiyimlar qoldi."

Yakshanba kuni 6 magnitudali birinchi zilzila Kunar va Nangarhar viloyatlarida keng ko'lamli zarar va vayronagarchiliklarga sabab bo'ldi. Bu zilzila so'nggi yillardagi eng halokatli zilzilalardan biri bo'lib, 10 km (6 mil) chuqurlikda sodir bo'lgan. Seshanba kuni 5.5 magnitudali ikkinchi zilzila qutqaruv ishlarini to'xtatib, tog'lardan toshlarni qulatdi va uzoq qishloqlarga olib boruvchi yo'llarni to'sib qo'ydi.

Rasmiylarning ma'lumotiga ko'ra, 3,400 dan ortiq odam jarohatlangan va 6,700 dan ortiq uy vayron bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ogohlantirishicha, hali ham vayronalar ostida qolgan odamlar borligi sababli o'lim soni oshishi mumkin.

Xalqaro Qizil Xoch va Qizil Yarim Oy Jamiyatlari Federatsiyasi (IFRC) insonparvarlik ehtiyojlari "keng va tez o'sib bormoqda" deb ta'kidladi. "Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 84,000 ga yaqin odam bevosita va bilvosita ta'sir ko'rgan, minglab odamlar uy-joysiz qolgan," deyiladi tashkilot bayonotida.

Tavsiya etiladi

Kunar viloyatidagi ba'zi qishloqlarda butun oilalar yo'q bo'lib ketgan. Omon qolganlar yaqinlarini izlab, vayronalarni titkilashdi, to'qilgan noshlar ustida jasadlarni olib yurishdi va yordam kelishini kutib, bolg'alar bilan qabr qazishdi.

Reuters TV tasvirlarida yuk mashinalari, ba'zilari un qoplari bilan, boshqalari esa belkuraklar bilan tog'larning yuqori qismidagi uzoq qishloqlarga yo'l olgani ko'rsatilgan. Rasmiylar, shuningdek, vertolyotlar qo'na olmaydigan joylarga o'nlab komando kuchlarini havodan tushirishgan.

42 million aholiga ega Janubiy Osiyo davlatida urush, qashshoqlik va kamayib borayotgan yordam sababli qutqaruv va yordam ishlari uchun resurslar yetishmayapti. Qattiq ob-havo sharoitlari esa qo'shimcha qiyinchilik tug'dirmoqda.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 3 million dollarlik mablag' yetishmasligi haqida ma'lum qildi va dori-darmonlar, travma to'plamlari va zaruriy mahsulotlarni ta'minlashni davom ettirish muhimligini ta'kidladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon oziq-ovqat dasturi faqat to'rt hafta davomida omon qolganlarni qo'llab-quvvatlash uchun mablag' va zaxiralarga ega ekanligini, uning mamlakat rahbari Jon Aylieff chorshanba kuni aytdi.

Norvegiya Qochqinlar Kengashining vakili Jakopo Karidi donorlarni uzoq muddatli yordam ko'rsatishga chaqirdi va afg'onlarga doimiy favqulodda vaziyatlardan tashqarida kelajak yaratish imkoniyatini ta'minlash zarurligini ta'kidladi. "Zilzila shuni eslatib turishi kerakki, Afg'onistonni bir inqirozdan keyin boshqasini yolg'iz o'zi hal qilishga qoldirib bo'lmaydi," dedi u.

