Payshanba kuni Google xizmatlariga kirish tiklandi, bu esa o‘nlab mamlakatlarda millionlab foydalanuvchilarni qamrab olgan keng ko‘lamli uzilishdan keyin amalga oshdi. Ushbu uzilish YouTube, Gmail va Maps kabi platformalarda ham kuzatildi.
DownDetector monitoring sayti mahalliy vaqt bilan soat 10:00 (0700 GMT) atrofida uzilishlar haqida xabarlar ko‘payganini ma’lum qildi. Foydalanuvchilar Chrome va Google Translate kabi bir nechta Google xizmatlariga kirishda muammolarga duch kelishdi.
Ushbu uzilish taxminan bir soat davom etdi va 0800 GMT atrofida barqarorlashdi.
Turkiya Transport va infratuzilma vaziri o‘rinbosari Omer Fatih Sayan uzilishni tasdiqlab, bu holat Turkiya va Yevropaning katta qismini qamrab olganini aytdi.
“Google, Android va ularga bog‘liq xizmatlarda Turkiya va Yevropani qamrab olgan uzilish kuzatilmoqda,” dedi Sayan.
“Milliy kiberhodisalar bo‘yicha javob markazimiz Google’dan ushbu uzilish sabablari haqida texnik hisobot talab qildi. Biz vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqdamiz,” deya qo‘shimcha qildi u.
Google uzilish sabablariga hali izoh bermagan.
“Soat 7:10 GMT dan boshlab xabarlar ko‘paydi va bu bir soat davom etdi. Uzilish davomida bizga Turkiya, Bolgariya, Gretsiya, Gruziya, Xorvatiya, Serbiya, Armaniston, Ruminiya, Niderlandiya, Germaniya va yana 38 mamlakatdan xabarlar keldi,” deb yozdi Outage Report kuzatuv sayti.
Ba’zi foydalanuvchilar uzilish davomida Spotify xizmatiga kirishda ham muammolar haqida xabar berishdi.