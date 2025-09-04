DUNYO
Tailand qirollik amaldorlari saylov oldidan parlamentni tarqatib yuborish taklifini rad etdi
Rasmiylar parlamentni tarqatib yuborish haqidagi so‘rovni rad etdi, bu esa qonunchilarga yangi hukumat rahbarini saylash imkonini beradi.
Tayland qirollik amaldorlari tomonidan rad etilishi parlamentga Tayland siyosatining yuqori qismidagi bir haftalik noaniqlikka yakun yasash imkoniyatini beradi. / AFP
4 сентябр 2025

Tailand qirollik rasmiylari parlamentni tarqatib yuborish haqidagi so‘rovni rad etishdi, bu esa qonunchilarga yangi hukumat rahbarini saylash imkonini beradi, deb e’lon qildi Tailandning vaqtinchalik bosh vaziri.

Bu qaror payshanba kuni, Konstitutsiyaviy sudning o‘tgan hafta Paetongtarn Shinavatrani axloqiy qoidalarni buzganlik uchun lavozimidan chetlatganidan keyin yuzaga kelgan siyosiy bo‘shliq fonida qabul qilindi.

Muxolifat qonunchilarining koalitsiyasi konservativ qurilish magnati va uzoq yillik siyosiy arbob Anutin Charnvirakulni qo‘llab-quvvatlashini bildirdi. U juma kuni mahalliy vaqt bilan soat 10:00 da (0300 GMT) ovozga qo‘yilishi kutilmoqda.

Paetongtarnning Pheu Thai partiyasi, hozirda vaqtinchalik boshqaruvni amalga oshirayotgan partiya, ovoz berishni to‘xtatish uchun parlamentni tarqatib yuborishni taklif qilgan edi.

Biroq, vaqtinchalik bosh vazir Phumtham Vechayachai Facebook’dagi postida Qirollik Kengashi idorasi unga qirollik farmoni loyihasi “hozirgi paytda Uning Oliylari Hazratlariga taqdim etish uchun mos emas” deb xabar berganini aytdi, chunki huquqiy nizolar hal qilinmagan.

Rad etish parlamentga juma kuni yig‘ilish o‘tkazish va Tailand siyosatidagi bir haftalik noaniqlikka barham berish imkonini beradi.

