Turkiyalik olim Furkan Do’lek, bir haftadan ko‘proq vaqt davomida bedarak yo’qolganidan so‘ng, Nyu-Yorkdagi Buffalo Federal Hibsxonasi hududida topilgani Turkiya diplomatik rasmiylari tomonidan tasdiqlandi.
Do’lekning singlisi Esra Do’lek Jo’shkun, Turkiya Tashqi ishlar vazirligi va Nyu-Yorkdagi Bosh konsullikning yordamiga minnatdor ekanini bildirdi, chunki ular uning qayerdaligini aniqlashga yordam bergan. Bu haqda Anadolu axborot agentligi payshanba kuni xabar berdi.
Jo’shkunning aytishicha, uning ukasi hibsxonaga o‘tkazilgan, ammo hali sud sanasi belgilanmagan.
“Men u bilan telefon orqali gaplashishga muvaffaq bo‘ldim. U yaxshi eshitildi,” dedi Jo’shkun va oilaning asosiy maqsadi uning tezroq Turkiyaga qaytishini ta’minlash ekanini qo‘shimcha qildi.
Jo’shkunning so‘zlariga ko‘ra, konsullik vaziyatni yaqindan kuzatib bormoqda va oilani xabardor qilmoqda.
‘Ish joyidagi ekspluatatsiya va ilmiy muassasalardagi noto‘g‘ri xatti-harakatlar’
AQSh vizasi bekor qilinganligi haqida xabar qilingan Do’lek, norozilik sifatida Kanadaga piyoda yurishga uringanidan keyin hibsga olingan.
27-avgust kuni LinkedIn’da yozgan so‘nggi postida u shunday deb yozgan edi: “Men Massenadan boshlab piyoda yurdim va hozir Akwesasnedaman... Charchadim, oyoqlarim yonib ketayotgandek, oyoqlarimda pufaklar bor... lekin shu joyga yetib kelganimdan minnatdorman.”
Olim ilgari LinkedIn orqali ish joyidagi ekspluatatsiya va ilmiy muassasalardagi noto‘g‘ri xatti-harakatlar haqida da’volar qilgan, himoyasiz tadqiqotchilarni himoyasiz qoldirilganini va ogohlantiruvchilar jazolanganini ta’kidlagan.
U rasmiy shikoyatlar berganidan keyin jazolanganini va ishdan bo‘shatilganini aytgan.