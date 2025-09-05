Turkiyaning Dezinformatsiyaga Qarshi Kurash Markazi Isroil matbuotida Turkiya nomi Isroil vaziriga qarshi suiqasd rejasida tilga olingan xabarlarni rad etdi va ularni ataylab Turkiyaga qarshi uyushtirilgan tuhmat kampaniyasi deb atadi.
“Ba’zi Isroil ommaviy axborot vositalarida Isroil vaziriga qarshi suiqasd rejasida mamlakatimiz nomining tilga olinishi Turkiyaga qarshi qaratilgan ataylab uyushtirilgan dezinformatsiya kampaniyasining natijasidir,” deyiladi markaz bayonotida.
Markaz ta’kidlashicha, Isroil matbuotida yangi voqea sifatida taqdim etilgan bu holat aslida sakkiz oy oldin sodir bo‘lgan voqea bilan bog‘liq.
“Bundan tashqari, qo‘lga olingan shaxslarning Turkiya bilan hech qanday aloqasi yo‘qligini tasdiqlovchi bayonotlari Qizil Xoch vakillari tomonidan tasdiqlangan,” deyiladi markaz bayonotida.
Markazning fikricha, bu xabarlarning asosiy maqsadi xalqaro maydonda Turkiya haqida noto‘g‘ri tasavvur yaratish va uning Falastin bo‘yicha siyosatini zaiflashtirishdir.
“Bu xabarlarning asosiy maqsadi xalqaro maydonda Turkiyaga qarshi noto‘g‘ri va qasddan tasavvur yaratish, shu orqali Turkiyaning Falastin bo‘yicha siyosatini zaiflashtirishdir,” deyiladi bayonotda.
Anqara jamoatchilikni va xalqaro tashkilotlarni Turkiyaga qarshi qaratilgan “dezinformatsiya va qora propaganda urinishlariga” e’tibor bermaslikka chaqirdi.
Turkiya G‘azo bo‘yicha Isroilni qattiq tanqid qilayotgan davlatlardan biri bo‘lib, Tel-Avivni genotsidda ayblab, xalqaro sudlarda javobgarlikka tortishni talab qilmoqda.
Anqaradagi rasmiylar Turkiyani terrorizm yoki mintaqaviy fitnalarga bog‘lashga qaratilgan tuhmat kampaniyalari Falastin uchun qo‘llab-quvvatlovchi diplomatik pozitsiyasini zaiflashtirishga qaratilganini ta’kidlashmoqda.