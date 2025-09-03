Turkiyaning dengiz kuchlari yangi Milliy Aviatsiya Tashuvchi kemasi bilan Fransiyaning "Charles de Gaulle" aviatsiya tashuvchi kemasidan ustun bo'lishi kutilmoqda, deb xabar berdi Fransiyaning Le Figaro gazetasi.
Seshanba kuni chop etilgan maqolada Turkiya Prezidenti Rajab Tayyib Erdo'g'anning o'tgan hafta dunyodagi eng yirik aviatsiya, aerokosmik va texnologiya festivali TEKNOFESTda Milliy Aviatsiya Tashuvchi kemasi loyihasi haqida rasmiy e'lon qilgani keltirilgan.
Buni "ulkan loyiha" deb atagan Le Figaro, "285 metr uzunlikda, 72 metr kenglikda va 60,000 tonnadan ortiq yuk ko'tarish imkoniyatiga ega bo'lgan Milliy Aviatsiya Tashuvchi kemasi O'rta Yer dengizining flagmani bo'lgan Fransiyaning Charles de Gaulle (261 metr uzunlikda, 42,500 tonna) kemasidan ancha ustun bo'ladi," deb yozdi. Shuningdek, Turkiya ushbu yangi loyiha bilan dengiz mudofaasi sohasida kuchli ta'sir ko'rsatishni maqsad qilganini qo'shimcha qildi.
MUGEM (Milliy Aviatsiya Tashuvchi kemasi uchun turkcha qisqartma) 2027–2028 yillarda suvga tushirilishi va 2030 yilga kelib xizmatga kirishi kutilmoqda. U qiruvchi samolyotlar va ilg'or uchuvchisiz jangovar havo vositalarini (UCAV) tashiydi.
Bu Turkiyaning birinchi marta o'z ichki dizayni va qurilishi bilan yaratilgan aviatsiya tashuvchi kemasi bo'lib, mamlakatning dengiz kuchlari imkoniyatlarida katta qadam bo'lishi aytilmoqda.
Turkiya "eksklyuziv" aviatsiya tashuvchi kemalar klubiga qo'shilmoqda
MUGEM loyihasi Turkiyaning O'rta Yer dengizida va global dengiz sahnasida harbiy-dengiz kuchlarini mustahkamlashni maqsad qilgan.
Le Figaro, muhandis leytenant Aykut Demirezenning so'zlariga tayanib, kema ilg'or gidrodinamik dizayni tufayli Turkiya va Nyu-York o'rtasida yonilg'i quyishsiz harakatlanishi mumkinligini aytdi.
Hisob-kitoblarga ko'ra, kema korpusi yonilg'i sarfini taxminan 1,5 foizga kamaytiradi va kemaning operatsion samaradorligini oshiradi.
Kema taxminan 50 ta samolyotni, jumladan dronlar va qiruvchi samolyotlarni tashiy oladi. G'arbiy aviatsiya tashuvchi kemalardan farqli o'laroq, MUGEM boshidan boshlab KIZILELMA (ko'rinmas, aviatsiya tashuvchi kemaga mos, reaktiv dvigatelli UCAV) va ANKA 3 kabi dronlar uchun mo'ljallangan bo'ladi.
Shuningdek, u HURJET, Turkiyaning o'zida ishlab chiqarilgan supersonik ilg'or o'quv va yengil jangovar samolyotini qabul qiladi, uning 80 foizdan ortiq qismlari mahalliy ishlab chiqarilgan.
Maqolada, shuningdek, Erdo'g'anning ushbu loyiha haqidagi bayonotlari keltirilib, u TCG Anadolu (231 metr uzunlikdagi dron tashuvchi amfibiya hujum kemasi) dan ustun bo'lishini ta'kidlagan.
"Agar jadvalga rioya qilinsa," deb yozadi maqola, "Turkiya AQSh, Rossiya, Fransiya va Xitoy kabi ushbu o'lchamdagi aviatsiya tashuvchi kemalarni ishlab chiqara oladigan davlatlar qatoriga qo'shiladi."