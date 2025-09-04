DUNYO
2 daqiqa o'qish
Hamas G'azo uchun texnokratik ma'muriyatga kelishib oldi
HAMAS asirlar almashinuvi, o‘t ochishni to‘xtatish va urushdan vayron bo‘lgan hududni qayta tiklashni o‘z ichiga olgan keng qamrovli kelishuvga tayyorligini ma’lum qildi.
Hamas G'azo uchun texnokratik ma'muriyatga kelishib oldi
Hamas Gazo uchun texnokratlar hukumati bilan rozi bo'ldi / AP
4 сентябр 2025

Falastinlik qarshilik guruhi Hamas G‘azoni boshqarish uchun mustaqil texnokratlar milliy ma'muriyatini tuzishga rozi bo‘lganini ma’lum qildi, shu bilan birga, o‘tgan oy vositachilar tomonidan taklif qilingan rejaga Isroilning javobini kutmoqda.

“Hamas 18-avgust kuni vositachilar tomonidan taklif qilingan va guruh tomonidan qabul qilingan rejaga Isroilning javobini kutmoqda,” deyiladi Hamas bayonotida.

Guruh Isroil qamoqxonalaridagi falastinlik mahbuslar belgilangan miqdorda ozod qilinishi evaziga barcha isroillik asirlarning ozod qilinishini ko‘zda tutuvchi keng qamrovli kelishuvga tayyorligini yana bir bor ta’kidladi.

Reja, shuningdek, G‘azodagi genotsidni to‘xtatish, Isroil kuchlarining to‘liq chiqib ketishi, muhim yordamlarni yetkazish uchun o‘tish joylarini qayta ochish va qayta qurishni boshlashni o‘z ichiga oladi.

Hamas texnokratlar ma'muriyatini qabul qilish qarorini Isroil rasmiylari tomonidan G‘azodagi boshqaruv masalasi bo‘yicha “keyingi kun” savoliga javob berish uchun qilingan harakat sifatida izohladi. Isroil bu masalani zo‘ravonlikni davom ettirish uchun asos sifatida ko‘rsatgan.

Tavsiya etiladi

Mazkur bayonot Isroil OAVlarida Bosh vazir Benyamin Netanyaxu, Xalqaro Jinoyat Sudi tomonidan chiqarilgan hibsga olish orderiga duch kelayotgan bir paytda, qisman kelishuvdan voz kechib, endi keng qamrovli kelishuv talab qilayotganini xabar qilganidan so‘ng e’lon qilindi.

AQSh Prezidenti Donald Tramp ham chorshanba kuni “G‘azoda ushlab turilgan barcha isroillik askarlar ozod qilinishi kerak,” deb aytdi.

Hamas va Fath o‘tgan yil dekabr oyida Qohirada o‘tkazilgan muzokaralarda G‘azoning ishlarini boshqarish uchun qo‘mita tuzishga kelishib olgan edi, biroq Falastin Ma’muriyati bu kelishuvni rad etib, hududni boshqarish mas’uliyatini o‘z zimmasiga olishni talab qilgan.

G‘azodagi zo‘ravonlik hududning katta qismini vayronaga aylantirdi. Isroilning ikki yillik hujumlari natijasida 63 mingdan ortiq falastinlik halok bo‘ldi, aholining aksariyati ko‘chirilgan va hudud ocharchilik yoqasiga kelib qolgan.

Hamas “texnokratlarning milliy mustaqil ma'muriyati”ni tuzish va barcha boshqaruv sohalarida darhol mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga sodiq qolishini bildirdi.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us