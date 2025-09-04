Falastinlik qarshilik guruhi Hamas G‘azoni boshqarish uchun mustaqil texnokratlar milliy ma'muriyatini tuzishga rozi bo‘lganini ma’lum qildi, shu bilan birga, o‘tgan oy vositachilar tomonidan taklif qilingan rejaga Isroilning javobini kutmoqda.
“Hamas 18-avgust kuni vositachilar tomonidan taklif qilingan va guruh tomonidan qabul qilingan rejaga Isroilning javobini kutmoqda,” deyiladi Hamas bayonotida.
Guruh Isroil qamoqxonalaridagi falastinlik mahbuslar belgilangan miqdorda ozod qilinishi evaziga barcha isroillik asirlarning ozod qilinishini ko‘zda tutuvchi keng qamrovli kelishuvga tayyorligini yana bir bor ta’kidladi.
Reja, shuningdek, G‘azodagi genotsidni to‘xtatish, Isroil kuchlarining to‘liq chiqib ketishi, muhim yordamlarni yetkazish uchun o‘tish joylarini qayta ochish va qayta qurishni boshlashni o‘z ichiga oladi.
Hamas texnokratlar ma'muriyatini qabul qilish qarorini Isroil rasmiylari tomonidan G‘azodagi boshqaruv masalasi bo‘yicha “keyingi kun” savoliga javob berish uchun qilingan harakat sifatida izohladi. Isroil bu masalani zo‘ravonlikni davom ettirish uchun asos sifatida ko‘rsatgan.
Mazkur bayonot Isroil OAVlarida Bosh vazir Benyamin Netanyaxu, Xalqaro Jinoyat Sudi tomonidan chiqarilgan hibsga olish orderiga duch kelayotgan bir paytda, qisman kelishuvdan voz kechib, endi keng qamrovli kelishuv talab qilayotganini xabar qilganidan so‘ng e’lon qilindi.
AQSh Prezidenti Donald Tramp ham chorshanba kuni “G‘azoda ushlab turilgan barcha isroillik askarlar ozod qilinishi kerak,” deb aytdi.
Hamas va Fath o‘tgan yil dekabr oyida Qohirada o‘tkazilgan muzokaralarda G‘azoning ishlarini boshqarish uchun qo‘mita tuzishga kelishib olgan edi, biroq Falastin Ma’muriyati bu kelishuvni rad etib, hududni boshqarish mas’uliyatini o‘z zimmasiga olishni talab qilgan.
G‘azodagi zo‘ravonlik hududning katta qismini vayronaga aylantirdi. Isroilning ikki yillik hujumlari natijasida 63 mingdan ortiq falastinlik halok bo‘ldi, aholining aksariyati ko‘chirilgan va hudud ocharchilik yoqasiga kelib qolgan.
Hamas “texnokratlarning milliy mustaqil ma'muriyati”ni tuzish va barcha boshqaruv sohalarida darhol mas’uliyatni o‘z zimmasiga olishga sodiq qolishini bildirdi.