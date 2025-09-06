AQSh Prezidenti Donald Tramp 2026-yilgi G20 sammiti Mayamida o'tkazilishini e'lon qildi. Bu AQShning yirik iqtisodiyotlar yig'ilishini deyarli yigirma yildan beri birinchi marta mezbonlik qilishi bo'ladi.
“Kelasi yili mamlakatimizning 250 yilligini nishonlashimiz bilan, AQSh deyarli 20 yildan beri birinchi marta G20 sammitiga mezbonlik qilish sharafiga ega bo'ladi,” dedi Tramp Oq uyda jurnalistlarga.
Uning so'zlariga ko'ra, kun tartibi “iqtisodiy farovonlikni oshirish uchun ortiqcha tartib-qoidalarni yo'q qilish, arzon energiya manbalarini ochish va yangi texnologiyalarni rivojlantirish”ga qaratiladi.
Trampning aytishicha, dastur Moliya vaziri Skott Bessent tomonidan ishlab chiqilmoqda. Bessent bu tadbirni “asosiy guruh” atrofida shakllantirilgan deb ta'riflab, G20 “deyarli G100 ga aylangan”ligini ta'kidladi.
Prezident sammit Mayamidagi Trump National Doral Golf Clubda o'tkazilishini tasdiqladi, lekin u bu tadbirdan foyda ko'rmasligini ta'kidladi.
“Menimcha, hamma uni shu yerda o'tkazishni xohlaydi, chunki u aeroportga juda yaqin. Bu eng yaxshi joy. Juda chiroyli,” dedi Tramp.
“Haqiqatan ham, uni shu yerda o'tkazishni so'rashdi, chunki joylashuvi eng qulay. Biz bundan hech qanday foyda olmaymiz. Bu faqat yaxshi o'tishini xohlayman,” deya qo'shimcha qildi u.
Bu e'lon 2019-yilgi voqealarni eslatdi. O'shanda Tramp G7 sammitini xuddi shu joyda o'tkazishni taklif qilgan edi, lekin manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha tanqidlar tufayli bu g'oya rad etilgan edi.
Bu safar Tramp uning biznesi uchun hech qanday foyda bo'lmasligini ta'kidladi.
Mayami Lotin Amerikasi moliya markazi va xalqaro diplomatiya uchun muhim markaz hisoblanadi. Rasmiylarning aytishicha, bu tanlov uning qulayligi va ramziy ahamiyatini aks ettiradi.
Sammit 1776-yilda Mustaqillik Deklaratsiyasi imzolanganining 250 yilligini nishonlash bilan bir vaqtda o'tkaziladi.
AQSh tomonidan mezbonlik qilingan oxirgi G20 sammiti 2009-yilda, global moliyaviy inqiroz davrida, Obama ma'muriyati davrida Pitsburgda o'tkazilgan edi.