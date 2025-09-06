DUNYO
Buyuk Britaniya va boshqa davlatlar Isroilning G‘azodagi genotsidiga ko‘z yummoqda
G'azo tribunalining prezidenti va BMTning sobiq ma'ruzachisi Richard Falk Isroilning G'azoga hujumlari xalqaro sheriklikka asoslanganini aytdi va falastinliklar uchun og'ir gumanitar oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi.
Richard Falk Gazo qirgʻinida Buyuk Britaniyani "uyatli hukumat" deb qoralaydi. [Arxiv fotosurati] / AA
6 сентябр 2025

BMTning bosib olingan Falastin hududlari bo‘yicha sobiq ma’ruzachisiga ko‘ra, Isroilning G‘azoga qarshi genotsid hujumlari global hamkorliksiz davom etishi mumkin emas edi.

G'azodagi urush jinoyatlari va "Buyuk Britaniyaning genotsiddagi o'rni"ni o'rganuvchi ikki kunlik tadbir Genotsid Tribunalida so'zga chiqqan Richard Falk, Buyuk Britaniyada o'tkazilgan tadbirdan chuqur ta'sirlanganini aytdi.

Falk G'azo tribunalining prezidenti bo'lib, fuqarolik jamiyatini G'azodagi genotsidni to'xtatish uchun mas'uliyat va imkoniyatni uyg'otishga qaratilgan yana bir tashabbus.

Birlashgan Qirollikning Genotsid Tribunali Birlashgan Qirollikning G‘azo genotsididagi rolini o‘rganmoqda.

Falk, G'azo tribunalining 23-26 oktyabr kunlari Istanbulda genotsid bilan bog'liq yakuniy sud majlisi o'tkazilishini ta'kidlab, o'z guruhini Birlashgan Qirollik Genotsid Tribunalidan rag'batlantirganini bildirdi.

"Birinchi marta (Birlashgan Qirollik tribunali) yirik, liberal va demokratik davlat hamkorligiga munosib urg'u berdi", dedi Falk. “Bunday tashabbusning ahamiyatini oshirib bo‘lmaydi, chunki bu hamkorliksiz Isroil o‘zi qilayotgan ishni qila olmaydi”, — deya qo‘shimcha qildi Falk.

Birlashgan Qirollikni "sharmandali hukumat" deya tanqid qilgan Falk, Vashingtonning ham Isroilga "noaniqlik va ikkilanmasdan" shartsiz yordam berganini va G'azoda olib borilayotgan buzg'unchi siyosatlarning agenti sifatida harakat qilayotganini aytdi.

Falk, G'azodagi og'ir sharoitlarga to'xtalar ekan, o'tgan oy Xalqaro Oziq-ovqat xavfsizligi bosqich tasnifi (IPC) tomonidan rasman e'lon qilingan ocharchilik natijasida G'azo xalqining ommaviy ochlik tahdidi ostida qolganini bildirdi.

Falk, "Agar dunyo yana kutsa, juda kech bo'ladi va bizning davrimizning bu ochiq inqiroziga ko'z yumilganini tarix eslaydi" dedi.

 Falk, Isroilga shu kungacha berilgan diplomatik yordamga ham to'xtalib, Isroilga "normal davlat" sifatida munosabatda bo'lish, uning jinoyatlari va xalqaro sudlarning juda aniq avtoritar qarorlariga amal qilmaganligi inobatga olingan holda diplomatik hamkorlikning bir shakli ekanligini aytdi.

 “Genotsid buni inkor etish orqali sodir etiladi”.

 Boshqa tomondan, zo'ravonlik, urush va inson huquqlari buzilishini me'moriy texnikalar orqali tekshiradigan Londonda joylashgan Sud Architecture tadqiqot agentligi prezidenti Eyal Weizman genotsidni inkor etishni aytdi.

 

 

