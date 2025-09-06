Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro AQSh bilan bo'lgan kelishmovchiliklar harbiy to'qnashuvni oqlamasligini aytdi. Bu bayonot AQSh Prezidenti Donald Trampning Venesuela samolyotlari AQSh kuchlariga tahdid solsa, ularni urib tushirish bilan tahdid qilganidan keyin bildirildi.
“Bizda bo‘lgan va mavjud bo‘lgan farqlar hech qachon harbiy to‘qnashuvga olib kelmasligi kerak,” dedi Maduro juma kuni mamlakatning barcha radio va televideniye tarmoqlarida uzatilgan xabarida. “Bunga hech qanday asos yo‘q.”
Bu bayonot juma kuni e’lon qilingan yangi hisobot fonida yangradi. Hisobotda Tramp Venesueladagi giyohvandlik kartellariga qarshi zarbalar berish imkoniyatlarini ko‘rib chiqayotgani aytilgan. Bu qaror qarama-qarshilik boshlanganidan beri sezilarli darajada keskinlikni oshirishi mumkin.
CNN bir nechta manbalarga tayanib, giyohvandlikka qarshi kurash va Maduroni hokimiyatdan chetlatish maqsadida rejalashtirilgan harakatlar haqida xabar berdi. Manbalarga ko‘ra, yaqinda giyohvandlikka aloqador deb gumon qilingan qayiqka qilingan zarba bu harakatlarning boshlanishi edi.
Juma kuni Trampdan AQSh Venesuelada “rejimni o‘zgartirish”ga intilayotganmi, deb so‘ralganda, u bu savolga javob berishdan bosh tortdi va suhbatni Venesueladagi so‘nggi saylovlarga burdi.
“Biz bu haqida gaplashmayapmiz, lekin sizda juda g‘alati saylov bo‘lib o‘tganini aytishimiz mumkin,” dedi Tramp jurnalistlarga.
‘Tavakkal o‘yini’
Bu orada, CBS News tomonidan e’lon qilingan boshqa bir hisobotda Venesuela harbiy samolyotlari AQSh dengiz floti kemasi ustidan ikkinchi marta uchib o‘tganini aytildi. Hisobotga ko‘ra, AQSh Mudofaa vazirligi rasmiylari bu harakatlarni “tavakkal o‘yini” deb ta’riflagan.
Bir rasmiy tomonidan F-16 qiruvchi samolyotlari sifatida aniqlangan samolyotlar payshanba kuni kechasi Janubiy Amerika yaqinidagi xalqaro suvlar ustida USS Jason Dunham kemasi ustidan uchib o‘tgan. Samolyotlar qurollanganmi yoki yo‘qmi, bu noma’lum edi. CBS hisobotiga ko‘ra, Aegis boshqariladigan raketa esminetsi samolyotlarga qarshi hech qanday harakat qilmagan.
Tramp avvalroq Venesuela harbiy samolyotlari AQSh kemalariga yaqinlashsa, ular “urib tushiriladi” deb ogohlantirgan edi.