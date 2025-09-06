AQSh prezidenti Donald Tramp Georgiy qurilayotgan Hyundai elektromobil akkumulyatorlari zavodiga reydni qo‘llab-quvvatladi. Operatsiyada 500 ga yaqin ishchi hibsga olindi.
Juma kuni Oval kabinetda jurnalistlar bilan suhbatda Trump hibsga olingan ishchilarni "noqonuniy muhojirlar" deb ta'rifladi va AQSh rasmiylari "o'z vazifalarini bajarayotganini" aytdi.
Milliy xavfsizlik tekshiruvlari (HSI) payshanba kuni Ellabell shahridagi Hyundai Metaplant kompaniyasida o'tkazilgan operatsiyada 475 kishining qo'lga olinganini ma'lum qildi. HSIning Jorjiya bo'yicha direktori Stiven Shrankning aytishicha, hibsga olinganlarning aksariyati Janubiy Koreya fuqarolari. "Ushbu operatsiya gruzinlar va amerikaliklar uchun ish o'rinlarini himoya qilish, qonunga bo'ysunuvchi biznes uchun adolatli raqobatni ta'minlash, iqtisodiyotimiz yaxlitligini saqlash va ishchilarni ekspluatatsiyadan himoya qilish bo'yicha majburiyatimizni ta'kidlaydi", dedi Shrank.
Shrankning ta'kidlashicha, tergov "subpudratchilar " tarmog'ini ishchilarni yollagan holda aniqladi va noqonuniy ishga yollash amaliyotlari uchun kim javobgar ekanligini aniqlash ustida ish olib bormoqda.
"Nafaqat asosiy kompaniya, balki subpudratchilar ham ishtirok etishdi va biz butun tarmoqni ochmoqdamiz", dedi Shrank.
Hozircha hech qanday jinoiy ish qo‘zg‘atilmagan bo‘lsa-da, Shrankning xabar berishicha, tergovchilar tintuv buyrug‘i ostida muassasada qo‘shimcha dalillar to‘plamoqda. HSI, FQB, Bojxona va chegara himoyasi, Spirtli ichimliklar, tamaki va o'qotar qurollar byurosi, Narkotiklarga qarshi kurash boshqarmasi va AQSh marshallari bilan birga operatsiyada ishtirok etdi. Hyundai va LG o'rtasidagi qo'shma korxona bo'lgan 5,5 milliard dollarlik ob'ekt 2023 yilda Gruziya gubernatori Brayan Kemp tomonidan "Georgia tarixidagi eng yirik iqtisodiy rivojlanish loyihasi" sifatida maqtovga sazovor bo'lgan. Hozirda qurilishi davom etayotgan ob'ekt kelasi yili ochilishi kutilgan edi, ammo vaqt jadvali o'zgarishi noma'lum.
Hyundai o'z bayonotida vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini va voqea tafsilotlarini tushunish ustida ishlayotganini ta'kidladi. Hibsga olinganlar Hyundai Motor kompaniyasining bevosita xodimlari emas. "Bizning ustuvor vazifamiz - ob'ektimizda ishlaydigan har bir kishining xavfsizligi va farovonligi va biz qayerda ishlamasligimizdan qat'iy nazar, barcha qonun va qoidalarga rioya qilamiz", dedi kompaniya.