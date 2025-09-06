DUNYO
2 daqiqa o'qish
Tramp hibsga olingan 500 ga yaqin Hyundai ishchilarini “noqonuniy muhojirlar” deb taʼrifladi
Ichki xavfsizlik departamenti tergov subpudratchilarni yollash tarmog'iga qaratilganini e'lon qilganidan keyin AQSh prezidenti hibsga olingan ishchilarni "noqonuniy muhojirlar" deb ta'rifladi.
Tramp hibsga olingan 500 ga yaqin Hyundai ishchilarini “noqonuniy muhojirlar” deb taʼrifladi
AQSh prezidenti Vatan Xavfsizligi departamenti pudratchilarni yollash tarmog'iga qaratilgan tekshiruv haqida xabar berganidan keyin hibsga olingan ishchilarni "noqonuniy muhojirlar" deb atadi. / AP
6 сентябр 2025

AQSh prezidenti Donald Tramp Georgiy qurilayotgan Hyundai elektromobil akkumulyatorlari zavodiga reydni qo‘llab-quvvatladi. Operatsiyada 500 ga yaqin ishchi hibsga olindi.

Juma kuni Oval kabinetda jurnalistlar bilan suhbatda Trump hibsga olingan ishchilarni "noqonuniy muhojirlar" deb ta'rifladi va AQSh rasmiylari "o'z vazifalarini bajarayotganini" aytdi.

Milliy xavfsizlik tekshiruvlari (HSI) payshanba kuni Ellabell shahridagi Hyundai Metaplant kompaniyasida o'tkazilgan operatsiyada 475 kishining qo'lga olinganini ma'lum qildi. HSIning Jorjiya bo'yicha direktori Stiven Shrankning aytishicha, hibsga olinganlarning aksariyati Janubiy Koreya fuqarolari. "Ushbu operatsiya gruzinlar va amerikaliklar uchun ish o'rinlarini himoya qilish, qonunga bo'ysunuvchi biznes uchun adolatli raqobatni ta'minlash, iqtisodiyotimiz yaxlitligini saqlash va ishchilarni ekspluatatsiyadan himoya qilish bo'yicha majburiyatimizni ta'kidlaydi", dedi Shrank.

 

Shrankning ta'kidlashicha, tergov "subpudratchilar  " tarmog'ini ishchilarni yollagan holda aniqladi va noqonuniy ishga yollash amaliyotlari uchun kim javobgar ekanligini aniqlash ustida ish olib bormoqda.

 

Tavsiya etiladi

"Nafaqat asosiy kompaniya, balki subpudratchilar ham ishtirok etishdi va biz butun tarmoqni ochmoqdamiz", dedi Shrank.

 

Hozircha hech qanday jinoiy ish qo‘zg‘atilmagan bo‘lsa-da, Shrankning xabar berishicha, tergovchilar tintuv buyrug‘i ostida muassasada qo‘shimcha dalillar to‘plamoqda. HSI, FQB, Bojxona va chegara himoyasi, Spirtli ichimliklar, tamaki va o'qotar qurollar byurosi, Narkotiklarga qarshi kurash boshqarmasi va AQSh marshallari bilan birga operatsiyada ishtirok etdi. Hyundai va LG o'rtasidagi qo'shma korxona bo'lgan 5,5 milliard dollarlik ob'ekt 2023 yilda Gruziya gubernatori Brayan Kemp tomonidan "Georgia tarixidagi eng yirik iqtisodiy rivojlanish loyihasi" sifatida maqtovga sazovor bo'lgan. Hozirda qurilishi davom etayotgan ob'ekt kelasi yili ochilishi kutilgan edi, ammo vaqt jadvali o'zgarishi  noma'lum.

Hyundai o'z bayonotida vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotganini va voqea tafsilotlarini tushunish ustida ishlayotganini ta'kidladi. Hibsga olinganlar Hyundai Motor kompaniyasining bevosita xodimlari emas. "Bizning ustuvor vazifamiz - ob'ektimizda ishlaydigan har bir kishining xavfsizligi va farovonligi va biz qayerda ishlamasligimizdan qat'iy nazar, barcha qonun va qoidalarga rioya qilamiz", dedi kompaniya.

 

 

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us