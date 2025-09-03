Xitoy birinchi marta o‘zining quruqlik, dengiz va havo asosidagi yadro kuchlarini Yaponiyaga qarshi g‘alabasi va Ikkinchi jahon urushining tugashini nishonlash uchun o‘tkazilgan ulkan harbiy parad davomida ommaga namoyish etdi.
Chorshanba kuni bo‘lib o‘tgan parad davomida Pekin o‘zining to‘liq yadro triadasini namoyish qildi. Bu triad tarkibiga JingLei-1 havo orqali uchiriladigan uzoq masofali raketa, JuLang-3 suvosti kemasidan uchiriladigan qit’alararo raketa, DongFeng-61 quruqlik asosidagi qit’alararo raketa va DongFeng-31 ICBMning yangi varianti kiradi, deb xabar berdi davlat axborot agentligi Xinhua.
Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari ushbu qurollarni mamlakatning strategik “koziri” deb ta’riflab, ularning milliy suverenitet, xavfsizlik va qadr-qimmatni himoya qilishdagi rolini ta’kidladi.
Tahlilchilarning fikricha, ushbu qurollarning namoyish etilishi Pekinning quruqlik, dengiz va havo orqali javob zarbalarini amalga oshirish qobiliyatini ko‘rsatadi — bu zamonaviy yadro to‘xtatuvchilikning asosiy elementi hisoblanadi.
Bu parad Xitoyning yadro arsenalini rekord darajada tez kengaytirayotgan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda.
Stokgolm Xalqaro Tinchlik Tadqiqotlari Instituti (SIPRI) ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yil boshiga kelib Pekinning yadro zaxirasi taxminan 600 ta jangovar kallakka yetgan, 2023 yildan beri har yili taxminan 100 taga oshib bormoqda — bu har qanday yadro qudrati orasida eng tez o‘sish sur’ati hisoblanadi.