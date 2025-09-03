DUNYO
1 daqiqa o'qish
Pekindagi harbiy paradda Xitoyning eng yangi yadro qurollari namoyish etildi
II jahon urushida qozonilgan g‘alabaning 80 yilligiga bag‘ishlangan parad, milliy g‘ururni oshirish, Xitoyning harbiy qudrati va diplomatik salohiyatini namoyish etishga mo‘ljallangan.
Pekindagi harbiy paradda Xitoyning eng yangi yadro qurollari namoyish etildi
Strategic strike group displays YJ-21 missiles during a military parade in Beijing, China. / Reuters
3 сентябр 2025

Xitoy birinchi marta o‘zining quruqlik, dengiz va havo asosidagi yadro kuchlarini Yaponiyaga qarshi g‘alabasi va Ikkinchi jahon urushining tugashini nishonlash uchun o‘tkazilgan ulkan harbiy parad davomida ommaga namoyish etdi.

Chorshanba kuni bo‘lib o‘tgan parad davomida Pekin o‘zining to‘liq yadro triadasini namoyish qildi. Bu triad tarkibiga JingLei-1 havo orqali uchiriladigan uzoq masofali raketa, JuLang-3 suvosti kemasidan uchiriladigan qit’alararo raketa, DongFeng-61 quruqlik asosidagi qit’alararo raketa va DongFeng-31 ICBMning yangi varianti kiradi, deb xabar berdi davlat axborot agentligi Xinhua.

Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari ushbu qurollarni mamlakatning strategik “koziri” deb ta’riflab, ularning milliy suverenitet, xavfsizlik va qadr-qimmatni himoya qilishdagi rolini ta’kidladi.

Tavsiya etiladi

Tahlilchilarning fikricha, ushbu qurollarning namoyish etilishi Pekinning quruqlik, dengiz va havo orqali javob zarbalarini amalga oshirish qobiliyatini ko‘rsatadi — bu zamonaviy yadro to‘xtatuvchilikning asosiy elementi hisoblanadi.

Bu parad Xitoyning yadro arsenalini rekord darajada tez kengaytirayotgan bir paytga to‘g‘ri kelmoqda.

Stokgolm Xalqaro Tinchlik Tadqiqotlari Instituti (SIPRI) ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yil boshiga kelib Pekinning yadro zaxirasi taxminan 600 ta jangovar kallakka yetgan, 2023 yildan beri har yili taxminan 100 taga oshib bormoqda — bu har qanday yadro qudrati orasida eng tez o‘sish sur’ati hisoblanadi.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us