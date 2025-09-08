Xitoyning reyting agentligi CSCI Pengyuan juma kuni AQSh tomonidan qora ro‘yxatga kiritilgan Rossiyaning yirik neft kompaniyasi Gazpromga mahalliy uch karra A reytingini berdi. Shu bilan birga, ommaviy axborot vositalari Pekin yirik Rossiya energetika kompaniyalari uchun mahalliy obligatsiyalar bozorini qayta ochishga tayyorlanayotganini xabar qildi.
“Gazpromning reytingi uning Rossiya hukumati bilan strategik ahamiyati va huquqiy aloqalarini aks ettiradi,” dedi CSCI Pengyuan.
Kompaniyaning kredit profili “global neft va gaz sanoatidagi bozor yetakchilaridan biri sifatidagi kuchli biznes profili va Rossiya energetika bozoridagi muhim o‘rni bilan mustahkamlangan,” deya qo‘shimcha qilindi.
Barqaror istiqbolga ega “AAA” reytingi Rossiya va Xitoyning Sibir Quvvati 2 quvuri loyihasiga rozilik berganidan bir necha kun o‘tib e’lon qilindi.
Gazprom bu haqda o‘tgan hafta Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning Xitoyga tashrifi chog‘ida e’lon qildi.
O‘tgan oy oxirida Xitoyning yuqori darajadagi moliyaviy nazoratchilari Rossiyaning yirik energetika rahbarlariga ularning kompaniyalari yuan “panda obligatsiyalari”ni sotish rejasini qo‘llab-quvvatlashlarini aytgan edi, deb xabar berdi Financial Times yakshanba kuni, manbalarga tayanib.
Odatda kompaniyalar Xitoyda obligatsiyalarni sotishdan oldin kredit reytinglarini olishadi.
Biroq, CSCI Pengyuan Gazprom bilan bog‘liq “yuqori geosiyosiy xatarlar”ni qayd etdi, chunki kompaniya 2022-yilda Rossiya-Ukraina urushi boshlanganidan keyin AQSh tomonidan sanksiyaga uchragan edi.
“Sanksiyalar va geosiyosiy buzilishlar kompaniya faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatdi, natijada 2023-yilda gaz eksporti daromadi va hajmi kamaydi,” dedi reyting agentligi.
“Geosiyosiy vaziyat o‘zgarishda davom etar ekan, operatsion noaniqliklar saqlanib qolmoqda.”
O‘tgan oyda CSCI Pengyuan Rossiya Federatsiyasiga to‘liq tegishli bo‘lgan o‘rta miqyosdagi yuqori neft kompaniyasi Zarubejneftga ham “AAA” kredit reytingini bergan edi.