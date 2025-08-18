Ekvadorning Santo Domingo shahrida joylashgan bilyard zalida sodir bo‘lgan otishmada kamida yetti kishi halok bo‘ldi, deb xabar berdi politsiya yakshanba kuni. Bu voqea mamlakatni qamrab olgan jinoyatchilik to‘lqinida sodir bo‘lgan navbatdagi qonli qirg‘inlardan biridir.
Internetda tarqalgan, lekin hali mustaqil tasdiqlanmagan kuzatuv kamerasi yozuvlarida qora niqob kiygan bir necha hujumchi ikki kishiga bilyard zalining kirish qismida o‘q uzayotgani va keyin ichkariga bostirib kirib, tasodifiy ravishda otishma boshlagani aks etgan. Hujumchilar politsiya mashinasi yetib kelishidan bir necha lahza oldin voqea joyidan qochib ketishgan.
Bu hujum o‘tgan oy General Villamil Playas qirg‘oq shahrida sodir bo‘lgan shunga o‘xshash qirg‘indan keyin yuz berdi, u yerda yana bir bilyard zalida to‘qqiz kishi otib o‘ldirilgan edi.
Bir vaqtlar Lotin Amerikasining tinch davlatlaridan biri sifatida tanilgan Ekvador bugungi kunda narkokartellar tomonidan boshqarilayotgan zo‘ravonliklar girdobiga tushib qolgan. Ushbu kartellar mamlakat portlaridan AQSh va Yevropaga kokain yetkazib berishda foydalanmoqda.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 2018-yilda har 100 ming kishiga 6 ta qotillik to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, 2024-yilda bu ko‘rsatkich 38 taga yetgan.