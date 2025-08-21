Falastin tadqiqot instituti maʼlumotlariga koʻra, Isroil armiyasi bosib olingan Gʻarbiy Sohildagi 63 ta Falastin arxeologik obyektini “Isroil merosi obʼyektlari” deb eʼlon qilgan. Bu harakat xalqaro huquq normalarini ochiqdan-ochiq buzish va xalqaro majburiyatlarni ochiqdan-ochiq buzish ekanligi ta’kidlandi.
Bu aniqlik Quddus Amaliy Tadqiqotlar Instituti (ARIJ) tomonidan tayyorlangan va Anadolu agentligi tomonidan ko'rib chiqilgan "Nablus gubernatorligidagi arxeologik joylar: Isroilning musodara qilish rejalari uchun ochiq maydon" nomli hisobotga kiritilgan.
Xabarda Isroil armiyasi fuqarolik ma’muriyati boshlig‘i, brigada generali Moti Almoz imzolagan harbiy buyruqlarni o‘z ichiga olgan kitobcha keltirildi. Bukletga ko‘ra, bosib olingan G‘arbiy Sohildagi 63 ta joy “Isroilning tarixiy va arxeologik joylari” sifatida tasniflangan. Ko‘rib chiqilayotgan 63 ta joydan 59 tasi Nablus viloyatida, uchtasi Ramallah viloyatida va bittasi Salfit gubernatorligida joylashgani qayd etilgan hisobotda, Isroilning bosib olingan G‘arbiy Sohildagi Falastin arxeologik obidalarini nishonga olishi “faqat ma’muriy yoki huquqiy rasmiyatchilik emas, balki Palestinadagi arxeologik yodgorliklarni nishonga olishi” ta’kidlandi.
Shuningdek, bu qadam "Isroil rivoyatiga xizmat qilish uchun Falastin merosining o'ziga xosligini o'zgartirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning bir qismi ekanligi va nishonga olingan joylarning aksariyati Isroilning noqonuniy aholi punktlari, aholi punktlari yoki boshqa mustamlaka hududlari, shu jumladan Nablus gubernatorligi yaqinida joylashgani" ta'kidlangan.
Hisobotda “Falastin arxeologik va tarixiy obidalarini “Isroil” deb tasniflash xalqaro huquqning ochiqdan-ochiq buzilishi, xalqaro majburiyatlarning jiddiy buzilishi va Falastin milliy oʻziga xosligiga bevosita tahdid ekanligi” taʼkidlangan. Hisob-kitoblar uchun aylantirilgan
ARIJ, "Isroil ishg'ol ma'murlari bosib olingan G'arbiy Sohildagi 2400 dan ortiq Falastin arxeologik ob'ektlarini Isroil ob'ektlari sifatida tasnifladi" dedi.
Unda qayd etilishicha, Isroil rasmiylari maʼlum hududlarni “himoya va asrab-avaylash”ga muhtoj deb eʼlon qilgan, biroq amalda “bu saytlar merosni himoya qilish bahonasida Falastin yerlarining katta qismini egallab olish uchun foydalanilmoqda”.
"Ushbu saytlarning aksariyati keyinchalik Isroilning turar-joy punktlari, aholi punktlari va harbiy ob'ektlari, shuningdek, faqat isroillik ko'chmanchilar va mehmonlar tomonidan foydalaniladigan turizm va dam olish maskanlari sifatida foydalanish uchun aylantiriladi", deya qo'shimcha qildi u.
Falastin ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil oxiriga kelib, bosib olingan G'arbiy Sohildagi noqonuniy ko'chmanchilar soni taxminan 770 mingga yetgan. Bu koʻchmanchilar 180 ta aholi punktlari va 256 ta aholi punktlari oʻrtasida taqsimlangan boʻlib, ulardan 138 tasi dehqonchilik va chorvachilik aholi punktlariga kiradi.
Falastin Sogʻliqni saqlash vazirligi maʼlumotlariga koʻra, 2023-yil oktabr oyidan beri Isroil kuchlari va Gʻarbiy Sohilda noqonuniy koʻchmanchilar tomonidan kamida 1014 nafar falastinlik halok boʻlgan, 7000 dan ortiq kishi jarohatlangan.
O'tgan iyul oyida Xalqaro Sud maslahat xulosasida Isroilning Falastin hududlarini bosib olishini noqonuniy deb e'lon qildi va G'arbiy Sohil va Sharqiy Quddusdagi barcha noqonuniy aholi punktlarini evakuatsiya qilishga chaqirdi.