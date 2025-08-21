Frank Caprio ning orqada qoldirib ketgan marhametli va yaxshilik qilish an'analari sud xonasidan tashqarida ham davom etmoqda.
"Dunyodagi eng mehribon sudya" sifatida tanilgan amerikalik sudya Frenk Kaprio 88 yoshida oshqozon osti bezi saratoni bilan kurashib vafot etdi.
Chorshanba kuni Kaprioning Instagram sahifasida e'lon qilingan bayonotda, sudya Kaprio "me'da osti bezi saratoni bilan uzoq va jasoratli kurashdan" keyin vafot etdi.
“Sudya Kaprio sud zalida va tashqarisida o‘z faoliyati orqali millionlab insonlarning hayotiga ta’sir qildi.
Uning samimiyligi, hazil-mutoyiba va mehribonligi uni taniganlarning barchasida o‘chmas iz qoldirdi”, — deyiladi postda. “Uning xotirasi nafaqat hurmatli sudya, balki fidoyi er, ota, bobo, bobo va do‘st sifatida ham saqlanib qoladi.” O‘limidan bir kun oldin Kaprio Instagram’dagi postida o‘z izdoshlaridan saraton bilan kurashayotganda uni eslab qolishlarini so‘radi.
"Sizning duolaringiz mening ruhimni ko'taradi, men bu qiyin jangni davom ettiraman", deb yozadi Kaprio. "Afsuski, men kasal bo'lib qaytdim va yana kasalxonaga yotdim", dedi
"Ko'p bo'lmasa, ibodatlaringizda meni eslab qolishingizni so'rayman. Men ibodatning kuchiga qat'iy ishonaman."
Mehr-shafqat merosi
1936 yilda Rod-Aylendda tug'ilgan Kaprio sud zalidan tashqarida ham rahm-shafqat va son-sanoqsiz xayrixohlik merosini qoldirdi.
Faoliyati davomida Kaprio hamdardlik va tushunishni namoyon etdi, moliyaviy cheklovlar tufayli to'lay olmaydiganlar uchun jarimalarni tez-tez kamaytirdi yoki butunlay o'chirib tashladi.
Rod-Aylend gubernatori Den Makki bayonot berib, sudyaning oilasiga hamdardlik bildirdi. MakKi: "Men uchun u kasalligiga qarshi mardonavor kurashgan do'st edi va men uni juda sog'inaman. Ushbu og'ir damlarda uning oilasi va yaqinlariga hamdardlik bildiraman". U qo‘shimcha qildi: “Sudya Kaprio nafaqat xalqqa yaxshi xizmat qildi, balki ular bilan mazmunli aloqa o‘rnatdi; odamlar uning iliqligi va mehr-shafqatiga maftun bo‘lishdan boshqa iloji yo‘q edi.
U shunchaki advokat emas edi; u sud zalida hamdardlik ramzi bo‘lib, adolat insoniyat bilan uyg‘unlashganda nimalar bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatardi”.
Kaprio 2018 yildan 2020 yilgacha Emmi tomonidan ko'rsatilgan "Caught in Providence" dasturida ishtirok etgan.
Dasturda Kaprio turli ayblovlar bo‘yicha ishlarni ko‘rib chiqayotganda sudlanuvchilarga otalarcha mehr bilan yondashib, rahmdillik ko‘rsatdi.