Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdo'ganning 2011-yilda Somaliga tashrifi mamlakat taqdirini o'zgartirgan tarixiy burilish nuqtasi bo'lgan, deydi Somali portlar va dengiz transporti vaziri Abdulqodir Muhammad Nur.
Anadolu agentligiga bergan intervyusida Nur, Erdo'ganning 2011-yil avgust oyidagi tashrifi Somali davlat tizimi 1990-yilda qulaganidan beri boshdan kechirgan eng og'ir davrlaridan biriga to'g'ri kelganini aytib o'tdi.
Nurga ko'ra, Erdo'ganning rafiqasi Emine Erdo'g'an, farzandlari va vazirlari bilan Mogadishuga tashrifi Somali tarixidagi eng og'ir qurg'oqchilik bilan kurashayotgan bir paytda unutilmas kun sifatida eslanadi.
Somali rasmiylari bu tashrifni mamlakatni izolyatsiyadan chiqarib, xalqaro hamjamiyat kun tartibiga olib chiqish va Turkiya-Somali munosabatlarini strategik darajaga ko'tarishdagi burilish nuqtasi deb hisoblaydi.
Nurning ta'kidlashicha, 1990-yilda davlat qulaganidan beri tashlandiqdek ko'ringan Somali tarixidagi eng og'ir qurg'oqchiliklardan birini boshdan kechirgan.
"O'sha kunlarda Somali dunyodan ajralgan va yordamsiz bir mamlakat edi. Prezident Erdo'g'an o'z kabineti, oilasi va barcha rasmiylari bilan Somaliga kelganida, burilish nuqtasi yuz berdi. Faqat turk xalqi emas, balki butun dunyo Somaliga e'tibor qaratdi," dedi u.
Nur Turkiya Erdo'g'anning tashrifidan beri hech qachon Somalidan yuz o'girmaganini ta'kidlab, "O'sha kundan boshlab har kuni yaxshilanishga erishdik. Turkiyaning Somalini qayta tiklashdagi hissasi katta bo'ldi," dedi.
Nurning so'zlariga ko'ra, Turkiya har doim Somalining terrorizmga qarshi kurashida, rivojlanishida va xalqining farovonligida yordam berib kelgan.
Somali Rejalashtirish, Investitsiyalar va Iqtisodiy Rivojlanish Vazirligi qoshidagi Somali Investitsiyalarni Rivojlantirish Idorasi direktori Muhammad Dhuubov Erdo'g'anning tashriflari haqida gapirar ekan, "2011-yilgi tashrif gumanitar yordam uchun edi, ammo 2016-yildagi ikkinchi tashrif rivojlanish tashrifi bo'ldi," dedi.
Dhuubovning aytishicha, Turkiyaning Somalidagi roli investitsiya va infratuzilma sohasiga o'tgan.
Mogadishuda elchixona ochilishi, Turkiya Hamkorlik va Koordinatsiya Agentligi (TIKA) idorasining tashkil etilishi, turk maktablari va shifoxonalarining ochilishi munosabatlarni institutsionallashtirishga xizmat qildi.
Bugungi kunda Somali Turkiyaning Afrika bo'ylab kengayishining ramziga aylangan. Turk kompaniyalari Somalining infratuzilmasi va kundalik hayotida ko'zga ko'rinarli o'rin egallagan, ikki davlat esa energiya, baliqchilik va hatto kosmik sohalarda yangi hamkorliklarni o'rganmoqda.