Vyetnam seshanba kuni o‘zining mustaqillik e’lon qilinganiga 80 yil to‘lishini nishonlash uchun tarixdagi eng yirik ommaviy tantanalarni o‘tkazdi. Minglab vatanparvarlar bayroqlar hilpirab turgan holda saf tortib yurishdi.
Tong otgandan so‘ng, poytaxt Xanoyda 40 mingga yaqin harbiylar va fuqarolar paradni boshlashdi. Bu sana kommunistik inqilobchi Xo Shi Min tomonidan 1945 yilda Fransiya hukmronligidan ozod bo‘lgan "Vyetnam Demokratik Respublikasi" e’lon qilingan kun sifatida nishonlanadi.
Tanklar, dronlar va raketa tizimlari ko‘chalardan o‘tib, vertolyotlar va samolyotlar yuz minglab odamlar ustidan uchib o‘tdi. Issiq tongda yig‘ilgan olomon bu manzarani hayrat bilan kuzatdi.
78 yoshli faxriy Pham Thanh Van o‘zining harbiy formasini kiyib, Amerika qo‘shinlariga qarshi janglarda qo‘lga kiritgan medallarini taqib, Xo Shi Min maqbarasi oldida birinchi qatorda o‘tirib tomosha qildi.
"Bu mening oxirgi xotiram bo‘ladi. Bizni unutmang," dedi u. "Men juda faxrlanaman. Mustaqillik mamlakatga rivojlanish va farovonlik olib keldi. Bu uchun kurashishga arziydi."
Xanoyning yuqori martabali rahbari To Lam paradni nutq bilan ochdi. Tadbirda Xitoyning Milliy Xalq Kongressi raisi Chjao Leji, Kambodjaning sobiq bosh vaziri Hun Sen va Kubaning prezidenti Migel Dias-Kanel ishtirok etishdi.
"Bu muqaddas lahzada biz ajdodlarimizni hurmat bilan eslaymiz," dedi Lam. "Millatimiz ko‘plab qiyinchilik va sinovlarni yengib o‘tdi. Mamlakatimiz mustamlakadan mustaqil va birlashgan davlatga aylanish yo‘lida zamonaviylik va chuqur integratsiyaga qarab ildamlamoqda."
Xitoy va Rossiya qo‘shinlari vyetnamlik harbiylar bilan birgalikda ikki soat davom etgan paradda qatnashdi. Tadbir milliy bayroq va bolg‘a-surgich tasvirlangan bannerlarni ko‘tarib uchgan vertolyotlar bilan boshlandi.
Pastda esa an’anaviy kiyimdagi yoshlar katta gulchambarlarni aylantirib, artilleriya tantanali salyut berdi. Politsiyaning sharaf qo‘riqchilari oppoq liboslarda saf tortib yurishdi.
"Bu Vyetnamning kuchini namoyish etdi," dedi 34 yoshli tomoshabin Tran Nguyen Trung Chien. "Biz xalq sifatida ularni qabul qildik. Bu Vyetnamning yuksak vatanparvarligini ko‘rsatdi."
Bu puxta rejalashtirilgan tantanalar aprel oyida Saigonning qulashining 50 yilligini nishonlash uchun o‘tkazilgan tadbirlardan ham kattaroq bo‘ldi. Kommunistik Shimoliy Vyetnam AQSh qo‘llab-quvvatlagan Janubiy Vyetnamni mag‘lub etgan edi.
Davlat ommaviy axborot vositalari bu tantanalarni "misli ko‘rilmagan ko‘lamda" deb atadi. Bu 1985 yilda mustaqillik bayrami uchun yig‘ilgan 30 ming kishilik kuch namoyishidan ham oshib ketdi.
Universitet talabasi Vu Thi Trang paradni tomosha qilish uchun yakshanba kuni yarim tunda joyini egalladi. Parad boshlanishidan 30 soat oldin, musson yomg‘irlariga qaramay, u o‘z ruhini baland tutdi.
"Ichimdagi nimadir meni bu yerga kelishga undadi," dedi 19 yoshli talaba. "Men avlodlarning qurbonliklari uchun minnatdorman, shunda biz tinchlik va erkinlikda ulg‘ayish imkoniga ega bo‘ldik."
Fransiyaning ta’siri hali ham Vyetnamda seziladi. Xanoyning mustamlaka davridagi saroylarining fasadlarida, milliy oshxonada va fransuz tili nufuz belgisi sifatida o‘qitiladigan maktablarda bu ta’sirni ko‘rish mumkin.
Ammo tantanalar asosan Vyetnamning mustaqil yutuqlariga, jumladan, global ishlab chiqarish markaziga aylanishdagi iqtisodiy o‘zgarishlariga qaratildi.
Xo Shi Minning 1945 yildagi mustaqillik deklaratsiyasi Fransiya tomonidan tan olinmagan edi. Fransiya Vyetnam, Laos va Kambodjani kauchuk, guruch va qahva uchun qimmatbaho kolonial mulk sifatida boshqargan edi.
Ammo 1954 yilda Dien Bien Phu jangida Fransiyaning harbiy mag‘lubiyati mintaqadan to‘liq chekinishiga olib keldi.
"Biz mustaqillikni avlodlarning qon va teri orqali qo‘lga kiritdik," dedi 36 yoshli bayroq sotuvchisi Dang Khoa shanba kuni.