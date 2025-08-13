13 август 2025
Suriya Tashqi Ishlar vaziri Asad Hasan Shayboniy rasmiy tashrif bilan bugun Anqaraga keladi. Mavzu haqida Turkiya Respublikasi Tashqi Ishlar vazirligi rasmiy ravishda ma’lumot berdi.
«Suriya Tashqi Ishlar vaziri Asad Hasan Shayboniy 2025 - yilning 13 - avgusti kuni Turkiyaga rasmiy tashrif uyushtiradi», - degan ifodalarga oʻrin berilgan bayonotda, tashrif haqida batafsil ma’lumot berilmadi.
Tavsiya etiladi
Eng muhimi ushbu tashrif Suriya va qoʻshni davlatlar bilan boʻlgan xavfsizlik, insoniy va siyosiy mavzularda davom etgan mintaqadagi diplomatik faoliyatlar va ular ustidan olib borilgan muzokaralar paytiga toʻgʻri kelmoqda.