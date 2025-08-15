TURKIYA
Turkiya, Ispaniya, Angliya va Germaniya Isroilning E1dagi noqonuniy turar- joylarini qoraladi
Ularning tashqi ishlar vazirliklari bu loyiha G‘arbiy Sohilni bo‘lib, Sharqiy Quddusni yakkalab qo‘yishi va ikki davlat yechimiga tahdid solishi haqida ogohlantirdi.
Turkiya 1967-yilgi chegaralarga asoslangan mustaqil Falastin davlatini qo'llab-quvvatlashini qayta tasdiqladi / AA
15 август 2025

Turkiya, Ispaniya, Birlashgan Qirollik va Germaniya Isroilning bosib olingan G‘arbiy Sohildagi E1 hududida minglab noqonuniy aholi punktlari qurilishini tasdiqlaganini qoraladi. Ular bu qaror ikki davlat yechimini zaiflashtirishi va xalqaro huquqni buzishini ta’kidlashdi.

Payshanba kuni Isroil ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, Moliya vaziri Betsalel Smotrich Quddusning sharqidagi Ma’ale Adumimda 3,401 aholi punkti va atrofdagi hududlarda yana 3,515 aholi punkti qurilishini tasdiqladi.

Loyiha G‘arbiy Sohilni shimoliy va janubiy qismlarga bo‘lib, Sharqiy Quddusni izolyatsiya qilishni maqsad qilgan.

Turkiya Tashqi ishlar vazirligi bu harakatni "xalqaro huquq va Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyalarini mensimaslik" deb atadi va "ikki davlat yechimi asosidagi Falastin davlatining hududiy yaxlitligi va barqaror tinchlik umidlariga zarba beruvchi qadam" deb baholadi.

Turkiya 1967 yil chegaralariga asoslangan, Sharqiy Quddus poytaxt bo‘lgan mustaqil Falastin davlatini qo‘llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi.

Ispaniya Tashqi ishlar vaziri Xose Manuel Albares bu kengayishni "xalqaro huquqning yangi buzilishi" deb atadi va "ikki davlat yechimi imkoniyatlarini zaiflashtiruvchi qadam" ekanini ta’kidladi. U, shuningdek, aholi punktlari zo‘ravonligini qoraladi.

Birlashgan Qirollik Tashqi ishlar vaziri Devid Lammi G‘azodagi "dahshatli" vaziyatni Isroil harakatlari yanada yomonlashtirayotganini aytib, ikki davlat yechimini xavf ostiga qo‘yayotganini bildirdi.

Tavsiya etiladi

U Kanada va Fransiya hamkasblari bilan zudlik bilan o‘t ochishni to‘xtatish, garovdagilarni ozod qilish va gumanitar yordamni oshirish zarurligini muhokama qilganini ma’lum qildi.

Germaniya Tashqi ishlar vazirligi Isroilni "aholi punktlari qurilishini to‘xtatishga" chaqirdi va G‘arbiy Sohilda minglab yangi uylar qurish rejasini "qat’iyan rad etishini" bildirdi.

Falastin Tashqi ishlar vazirligi bu qarorni Bosh vazir Benyamin Netanyaxuning "Katta Isroil" g‘oyasining bir qismi deb atadi va bu harakat bosib olishni mustahkamlab, Falastin davlatini tashkil etish imkoniyatlarini yo‘q qilishini ogohlantirdi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti G‘arbiy Sohil va Sharqiy Quddusdagi Isroil aholi punktlarini xalqaro huquqqa zid deb hisoblaydi.

Iyul oyida Xalqaro Sud Isroilning Falastin hududlarini bosib olishini noqonuniy deb e’lon qilgan va barcha aholi punktlarini evakuatsiya qilishni talab qilgan edi.

BMT rasmiylari bir necha bor aholi punktlarining kengayishi ikki davlat yechimi imkoniyatlarini xavf ostiga qo‘yishini ogohlantirgan — bu esa uzoq yillik Isroil-Falastin mojarosini hal qilishning asosiy yo‘li sifatida ko‘riladi.

