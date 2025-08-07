Tizim bilan bog'liq muammo AQShdagi yirik aeroportlardagi barcha reyslarni to'xtatdi va aviakompaniya rasmiylari kechikishlar davom etishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
Texnologiya bilan bog'liq muammo Chikago, Denver, Nyuark, Xyuston va San-Fransisko kabi bir qancha yirik aeroportlarda ishlamay qolganidan keyin United Airlines aviakompaniyasi AQSh bo'ylab asosiy reyslarini to'xtatdi.
Federal aviatsiya ma'muriyati (FAA) dastlab Chikagoga barcha United reyslarini kelib chiqish joylarida to'xtatishni buyurdi, ammo keyinchalik butun mamlakat bo'ylab uzilishni tasdiqlash uchun ogohlantirishni kengaytirdi.
Aviakompaniya muammo tushdan keyin hal qilinganini e'lon qildi, ammo kechikishlar kechgacha davom etishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
Yunayted yozma bayonotida, "Xavfsizlik bizning ustuvor vazifamizdir va biz mijozlarimizni o'z manzillariga etkazish uchun ishlamoqdamiz", dedi uzilish haqida batafsil ma'lumot bermasdan.
Mamlakat bo'ylab yo'lovchilar sarosimaga tushib, hafsalasi pir bo'ldi. "Yunayted" ijtimoiy tarmoq orqali yo'lovchilarga bayonot berib, "Bugun sayohatdagi uzilishlar uchun uzr so'raymiz. Jamoalarimiz muammoni imkon qadar tezroq hal qilish uchun harakat qilmoqda. Sabr-toqatingiz uchun rahmat" dedi. Texnik muammo hal qilingan bo‘lsada, yo‘lovchilar kechikishlar haqida ogohlantirilmoqda.