AQSh Prezidenti Donald Tramp o‘z ma’muriyati Rossiya neftini sotib olishda davom etayotgan davlatlarga nisbatan "yana ko‘proq" ikkilamchi sanksiyalar joriy etishini aytdi. Bu bayonot Hindistonga yangi jazo choralarini e’lon qilganidan bir necha soat o‘tib berildi.
"Ko‘p narsani ko‘rasiz. Juda ko‘p ikkilamchi sanksiyalarni ko‘rasiz," dedi Tramp chorshanba kuni Oq uyda jurnalistlarga. U Xitoy ham keyingi nishon bo‘lishi mumkinligini taklif qildi.
"Bo‘lishi mumkin. Bu bizning qanday harakat qilishimizga bog‘liq. Bo‘lishi mumkin," dedi Tramp Xitoyga o‘xshash choralar qo‘llanilishi mumkinmi, degan savolga javob berar ekan. U Xitoy bilan olib borilayotgan savdo muzokaralari haqida gapirib, ularni ijobiy baholadi.
Kun avvalroq, Tramp Hindistondan import qilinadigan mahsulotlarga qo‘shimcha 25 foizlik boj joriy etuvchi farmonni imzoladi. Bu qaror Nyu-Dehli Rossiya xom neftini qayta sotish va undan foyda olishni davom ettirayotganini ta’kidlaganidan keyin qabul qilindi.
Mazkur bojlar 21 kundan keyin kuchga kiradi.
Farmon, shuningdek, Davlat kotibi Marko Rubio va Moliya vaziri Skott Bessentni Rossiya neftini "to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita" import qilayotgan boshqa davlatlarni aniqlash vazifasini yuklaydi.
Bu e’lon AQShning maxsus vakili Stiv Vitkoffning Rossiya rasmiylari bilan muzokaralar olib borish uchun Moskvaga tashrifidan bir kun o‘tib, Tramp AQShning keyingi sanksiyalar bo‘yicha qaror qabul qilishini aytganidan keyin berildi.