Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat fermerlarining manfaatlarini himoya qilishdan voz kechmasligini, hatto buning uchun katta narx to‘lashga to‘g‘ri kelsa ham, amalga oshirishini aytdi. Bu uning AQSh Prezidenti Donald Trampning Hindiston mahsulotlariga 50 foizlik boj solig‘i joriy etilgani haqidagi bayonotidan keyingi birinchi izohi bo‘ldi.
Tramp payshanba kuni Janubiy Osiyo davlatiga qo‘shimcha 25 foizlik boj solig‘i joriy etilishini e’lon qildi, bu esa Hindiston mahsulotlariga AQShga eksport qilinayotganda umumiy 50 foizlik boj solig‘ini tashkil etadi – bu AQShning boshqa savdo hamkorlariga qo‘llagan eng yuqori soliq stavkalaridan biridir.
“Biz uchun fermerlarimizning farovonligi eng muhimdir,” dedi Modi payshanba kuni Nyu-Dehlida bo‘lib o‘tgan tadbirda. “Hindiston hech qachon fermerlarining, sut mahsulotlari sohasining va baliqchilarining manfaatlarini xavf ostiga qo‘ymaydi. Va men shaxsan bilaman, buning uchun katta narx to‘lashimga to‘g‘ri keladi,” dedi u.
Hindiston va AQSh o‘rtasidagi savdo muzokaralari besh bosqichdan keyin Hindistonning keng qamrovli qishloq xo‘jaligi va sut mahsulotlari bozorlarini ochish hamda Rossiya neftini sotib olishni to‘xtatish masalalaridagi kelishmovchiliklar sababli to‘xtab qoldi.
Modi AQShning boj solig‘i yoki savdo muzokaralariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri murojaat qilmadi.
Trampning aytishicha, 28-avgustdan kuchga kiradigan yangi boj solig‘i Hindistonning Rossiya neftini sotib olgani uchun jazo sifatida joriy etilgan. Hindiston tashqi ishlar vazirligi bu qarorni “juda afsuslanarli” deb atadi va “Hindiston o‘z milliy manfaatlarini himoya qilish uchun barcha zarur choralarni ko‘radi,” dedi.
AQSh hali Rossiya neftining eng yirik xaridori bo‘lgan Xitoyga nisbatan shunga o‘xshash boj solig‘ini e’lon qilgani yo‘q. Mutaxassislarning fikricha, Xitoy AQSh bilan nodir yer minerallari va boshqa xomashyo zaxiralari bo‘yicha muzokaralarda ustunlikka ega bo‘lgani uchun hozircha bunday choralar ko‘rilmagan.
“AQShning boj solig‘ini oshirishi mantiqqa to‘g‘ri kelmaydi,” dedi Hindiston tashqi ishlar vazirligining iqtisodiy aloqalar bo‘yicha kotibi Dammu Ravi jurnalistlarga. “Bu vaqtinchalik muammo, lekin vaqt o‘tishi bilan dunyo bu masalaga yechim topishiga ishonamiz.”
Hindiston yangi ittifoqlarni izlamoqda
Hindiston Trampning boj solig‘i tufayli yuzaga kelgan eng yomon diplomatik inqiroz sharoitida kelgusi oylarda boshqa hamkorlik imkoniyatlarini ko‘rib chiqishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi yetti yildan ortiq vaqt ichida Xitoyga birinchi tashrifini rejalashtirmoqda, bu esa Vashington bilan munosabatlar yomonlashayotgan bir paytda ittifoqlarni qayta ko‘rib chiqish ehtimolini ko‘rsatmoqda.
Braziliya Prezidenti Luiz Inasio Lula da Silva chorshanba kuni Trampning boj solig‘iga qarshi qanday choralar ko‘rish masalasida BRICS davlatlari guruhi bilan muloqot boshlashini aytdi.
U payshanba kuni Modi, Xitoy rahbari Si Szinpin va boshqa yetakchilar bilan bog‘lanishni rejalashtirayotganini bildirdi. BRICS guruhi tarkibiga Rossiya va Janubiy Afrika ham kiradi.
Ravi shunday dedi: “O‘xshash fikrli davlatlar o‘zaro manfaatli hamkorlik va iqtisodiy aloqalarni izlashadi.”