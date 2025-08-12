19 соат олдин
Pokiston harbiylari seshanba kuni bayonot berdi va unda qo‘shni Afg‘oniston bilan chegaradosh hududda 4 kun davomida 50 nafar terrorchini yo‘q qilganini ma’lum qildi.
Amaliyotlar Xitoyning muhim "Bir makon, bir yo‘l" loyihalari joylashgan Balujiston viloyatining janubi -g‘arbiy qsmida amalga oshirildi.
Pokiston armiyasining payshanba kuni boshlatgan amaliyoti, ham terror tashkilotlari hamda separatist guruhlar faoliyat ko‘rsatgan Balujistonda jadal tusda davom etmoqda.
Bu ma’lumot mustaqil ravishda tasdiqlanmagan.