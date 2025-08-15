Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Shimoliy Koreya askarlarini Ukrainada jang qilish uchun yuborilganini "qahramonlik" deb atadi, deb xabar berdi Shimoliy Koreya davlat ommaviy axborot vositalari juma kuni.
Yaponiyadan ozod bo‘lishning yilligi munosabati bilan yozilgan maktubda Putin Sovet Qizil Armiyasi bo‘linmalari va Shimoliy Koreya kuchlari birgalikda Yaponiya mustamlakachilik bosimini tugatish uchun kurashganini eslatib o‘tdi.
"Urush kunlarida mustahkamlangan jangovar do‘stlik, yaxshi niyat va o‘zaro yordam rishtalari bugungi kunda ham mustahkam va ishonchli bo‘lib qolmoqda," dedi Putin Shimoliy Koreya davlat ommaviy axborot vositalari tomonidan e’lon qilingan maktubda.
"Bu Shimoliy Koreya askarlarining Kursk viloyatini Ukraina bosqinchilaridan ozod qilishdagi qahramonona ishtiroki bilan to‘liq isbotlandi," dedi u, KCNA axborot agentligiga ko‘ra.
"Rossiya xalqi ularning jasorati va fidoyiligini abadiy eslab qoladi."
Putin, shuningdek, ikki davlat "birgalikda harakat qilishni davom ettirishi, o‘z suverenitetini samarali himoya qilishi va adolatli hamda ko‘p qutbli dunyo tartibini o‘rnatishga sezilarli hissa qo‘shishini" qo‘shimcha qildi.
Rossiya va Shimoliy Koreya o‘rtasidagi aloqalar tobora mustahkamlanmoqda, o‘tgan yili Putin Shimoliy Koreyaga tashrif buyurganida ikki davlat o‘zaro mudofaa shartnomasini imzolagan edi.
Aprel oyida Shimoliy Koreya ilk bor o‘z askarlarini Ukrainadagi front chizig‘iga, Rossiya qo‘shinlari bilan birga yuborganini tasdiqladi.
Janubiy Koreya va G‘arb razvedka agentliklari Pxenyan 2024 yilda Rossiyaning Kursk viloyatiga 10 mingdan ortiq askar, shuningdek, artilleriya snaryadlari, raketalar va uzoq masofali raketa tizimlarini yuborganini aytgan.
Seulning ma’lumotiga ko‘ra, Rossiya uchun jang qilayotgan Shimoliy Koreya askarlaridan taxminan 600 nafari halok bo‘lgan va minglab boshqalari yaralangan.
'Ajoyib askarlar'
Putinning maktubi bilan bir vaqtda Rossiya delegatsiyasi Pxenyanga tashrif buyurdi, u yerda Duma spikeri Kimga Ukrainaga "ajoyib askarlar" yuborgani uchun minnatdorchilik bildirdi, deb xabar berdi KCNA.
Vyacheslav Volodin boshchiligidagi delegatsiya payshanba kuni yetib keldi va "Koreyaning ozod qilinishining 80 yilligi"ni nishonlash uchun harbiy sharaf qo‘riqchilari tomonidan kutib olindi.
Volodin KCNA ma’lumotiga ko‘ra, "Ukraina tajovuzkorlarini quvib chiqarish uchun Kursk ozodlik operatsiyalariga ajoyib askarlarni yuborgani uchun" Kimga minnatdorchilik bildirdi.
U, shuningdek, Rossiya Shimoliy Koreya askarlarini "Rossiyada hayotlarini xavf ostiga qo‘yib jang qilgan" deb hech qachon unutmasligini qo‘shimcha qildi.
Kim esa delegatsiyaning tashrifi "DPRK-Rossiya munosabatlarini yangi darajada rivojlantirishga" yordam berishini aytdi.
U, shuningdek, ikki kun oldin Putin bilan telefon orqali muloqot qilganini, ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish va "davlat rahbarlari o‘rtasida yaqinroq aloqalar va muloqot" qilishga kelishib olganini aytdi.
Ushbu qo‘ng‘iroq juma kungi Putin va Tramp o‘rtasidagi sammitdan uch kun oldin bo‘lib o‘tdi, bu 2021 yildan beri AQSh va Rossiya prezidentlari o‘rtasidagi birinchi uchrashuv bo‘lib, Tramp Rossiyaning uch yildan ortiq davom etayotgan Ukrainadagi urushini tugatishga harakat qilmoqda.