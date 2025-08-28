Kreml chorshanba kuni Yevropa davlatlarining Ukrainaga tinchlikparvar qoʻshinlar yuborishiga qarshi ekanligini bildirdi va Vladimir Putin hamda Volodimir Zelenskiy oʻrtasida tezkor uchrashuv oʻtkazish gʻoyasini rad etdi.
“Biz bunday muhokamalarni salbiy baholaymiz,” dedi Kreml vakili Dmitriy Peskov jurnalistlarga Rossiyaning Yevropa tinchlikparvar kuchlari haqidagi fikri haqida soʻralganda. Bu kuchlar Rossiya-Ukraina mojarosini tugatish boʻyicha kelishuvning bir qismi boʻlishi mumkinligi haqida gapirilgan edi.
Uning aytishicha, Rossiyaning NATO davlatlarining Ukrainada harbiy ishtirokiga yoʻl qoʻymaslik istagi 2022-yil fevralida boshlagan keng koʻlamli hujumining dastlabki sabablaridan biri boʻlgan.
Ukraina Gʻarb tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan xavfsizlik kafolatlarini talab qilmoqda, bu kelishuvning bir qismi sifatida Rossiyaning yana hujum qilmasligini taʼminlash uchun zarur. Shu bilan birga, Moskva Kiyevdan sharqdagi koʻproq hududlarni topshirishni talab qilmoqda.
Peskovning soʻzlariga koʻra, Ukrainaga xavfsizlik kafolatlari “kelishuv boʻyicha muzokaralardagi eng muhim mavzulardan biri” hisoblanadi, biroq Moskva bu kafolatlarning qanday koʻrinishda boʻlishi haqida ochiqchasiga gapirmasligini qoʻshimcha qildi.
Shuningdek, Kreml Putin va Zelenskiy oʻrtasida yaqin orada sammit oʻtkazilishi ehtimolini yana bir bor rad etdi.
“Har qanday yuqori darajadagi uchrashuv samarali boʻlishi uchun yaxshi tayyorlangan boʻlishi kerak,” dedi Peskov jurnalistlarga, jumladan AFP, bilan telefon orqali brifingda.
U, shuningdek, Rossiya va Ukraina muzokaralar guruhlari rahbarlari “aloqada” ekanligini, ammo kelajakdagi muzokaralar uchun aniq sana belgilanmaganini taʼkidladi.