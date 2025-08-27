SIYOSAT
1 daqiqa o'qish
AQSh diplomati Daniya Tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi
"AQSh Daniyaning ichki ishlariga aralasha olmaydi",- deydi Daniya Tashqi ishlar vaziri.
AQSh diplomati Daniya Tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi
Daniyaning tashqi ishlar vaziri Lars Lokke Rasmussen AQShning ishlar vakilini suhbatga chaqirganini aytdi. / Reuters
27 август 2025

Daniya tashqi ishlar vaziri AQShning Kopengagenda joylashgan elchixonasidagi eng yuqori martabali diplomatni chaqirtirdi. Bu qaror AQSh fuqarolari Grenlandiyada ta'sir o'tkazish operatsiyalarini amalga oshirayotgani haqidagi xabarlardan so‘ng qabul qilindi, deb xabar berdi DR davlat telekanali chorshanba kuni, vazirga asoslanib.

AQSh Prezidenti Donald Tramp Qo‘shma Shtatlar milliy va xalqaro xavfsizlik sababli mineral resurslarga boy va strategik joylashuvga ega Arktika oroli Grenlandiyani o‘z nazoratiga olishni xohlayotganini aytgan va bunga kuch ishlatish ehtimolini rad etmagan.

Daniya hukumati Tramp ma'muriyati bilan aloqador bo‘lgan kamida uch nafar AQSh fuqarosi Daniya hududida yashirin ta'sir operatsiyalarida ishtirok etgan deb hisoblaydi, deb xabar berdi DR noma'lum manbalarga asoslanib.

Telekanal bu shaxslarning ismlarini oshkor qilmagan.

Tavsiya etiladi

“Qirollik (Daniya) ichki ishlariga aralashishga har qanday urinish, albatta, qabul qilinmaydi,” dedi Tashqi ishlar vaziri Lars Lyokke Rasmussen DRga bergan intervyusida.

“Shu sababli, men Tashqi ishlar vazirligiga AQShning vaqtinchalik ishlar vakilini suhbat uchun chaqirishni so‘radim,” dedi vazir.

Hozirda AQShning Kopengagenda joylashgan missiyasiga vaqtinchalik ishlar vakili Mark Stroh rahbarlik qilmoqda, deb ko‘rsatilgan elchixona veb-saytida. Ish vaqtidan tashqarida elchixonadan izoh olishning imkoni bo‘lmadi.

Daniya Tashqi ishlar vazirligi ham darhol izoh berishga tayyor emas edi.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us