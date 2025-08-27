Daniya tashqi ishlar vaziri AQShning Kopengagenda joylashgan elchixonasidagi eng yuqori martabali diplomatni chaqirtirdi. Bu qaror AQSh fuqarolari Grenlandiyada ta'sir o'tkazish operatsiyalarini amalga oshirayotgani haqidagi xabarlardan so‘ng qabul qilindi, deb xabar berdi DR davlat telekanali chorshanba kuni, vazirga asoslanib.
AQSh Prezidenti Donald Tramp Qo‘shma Shtatlar milliy va xalqaro xavfsizlik sababli mineral resurslarga boy va strategik joylashuvga ega Arktika oroli Grenlandiyani o‘z nazoratiga olishni xohlayotganini aytgan va bunga kuch ishlatish ehtimolini rad etmagan.
Daniya hukumati Tramp ma'muriyati bilan aloqador bo‘lgan kamida uch nafar AQSh fuqarosi Daniya hududida yashirin ta'sir operatsiyalarida ishtirok etgan deb hisoblaydi, deb xabar berdi DR noma'lum manbalarga asoslanib.
Telekanal bu shaxslarning ismlarini oshkor qilmagan.
“Qirollik (Daniya) ichki ishlariga aralashishga har qanday urinish, albatta, qabul qilinmaydi,” dedi Tashqi ishlar vaziri Lars Lyokke Rasmussen DRga bergan intervyusida.
“Shu sababli, men Tashqi ishlar vazirligiga AQShning vaqtinchalik ishlar vakilini suhbat uchun chaqirishni so‘radim,” dedi vazir.
Hozirda AQShning Kopengagenda joylashgan missiyasiga vaqtinchalik ishlar vakili Mark Stroh rahbarlik qilmoqda, deb ko‘rsatilgan elchixona veb-saytida. Ish vaqtidan tashqarida elchixonadan izoh olishning imkoni bo‘lmadi.
Daniya Tashqi ishlar vazirligi ham darhol izoh berishga tayyor emas edi.