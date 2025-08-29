SIYOSAT
Tramp ma'muriyati talabalar va jurnalistlarga viza cheklovlarini joriy qiladi
Cheklovlar talabalarning mamlakatda qolish muddatini to'rt yilgacha qisqartirish va chet el jurnalistlari uchun viza muddatini 240 kungacha cheklashni nazarda tutadi.
Trump ma'muriyati talabalar, jurnalistlar va almashinuv ishtirokchilari uchun vizalarni cheklashga harakat qilmoqda / Reuters
29 август 2025

Tramp ma'muriyati xalqaro talabalar, madaniy almashinuv dasturi ishtirokchilari va xorijiy jurnalistlarning AQShda qancha vaqt qolishlarini cheklashni ko'zda tutuvchi yangi qoida taklifini ilgari surdi.

Payshanba kuni Federal reyestrda e'lon qilingan ushbu taklifga ko'ra, talabalar uchun F vizalari, almashinuv ishtirokchilari uchun J vizalari va xorijiy ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun I vizalar “maqom davomiyligi” asosida berilish amaliyoti tugatiladi.

Hozirgi tizimda viza egalari dastur yoki topshiriq davomiyligi davomida, viza shartlariga rioya qilgan holda, qolishlari mumkin edi. Endi esa Ichki xavfsizlik vazirligi (DHS) belgilangan muddatlarni joriy qilishni taklif qilmoqda.

Taklif qilingan qoida asosida, talabalar va almashinuv ishtirokchilari vizalari to'rt yil bilan cheklanadi. Xorijiy jurnalistlar uchun esa bu muddat 240 kun, xitoylik fuqarolar uchun esa atigi 90 kun bo'ladi.

Hozirgi vaqtda vizalar, agar egalari shartlarga rioya qilsa, yangilanishga ehtiyoj sezmasdan amal qiladi. Yangi qoida esa viza egalari o'qish yoki topshiriqlarini tugatish uchun qo'shimcha vaqt kerak bo'lsa, uzaytirish so'rashga majbur bo'lishlarini talab qiladi.

“Ko'pchilik noimmigrant toifalaridan farqli o'laroq, F, J va ko'pchilik I toifalariga kiruvchi shaxslar belgilangan muddatga emas, balki o'z maqomlariga mos keladigan shartlarga rioya qilgan vaqt davomida qabul qilinadi,” deb yozilgan DHS xabarida.

“DHS o'z qoidalarini o'zgartirib, qabul qilish muddatini maqom davomiyligidan belgilangan muddatga o'zgartirishni taklif qilmoqda.”

Rasmiylarning aytishicha, yangi tizim “viza suiiste'molini” oldini olish va ushbu toifalar bo'yicha AQShga kirayotganlarni “to'g'ri tekshirish va nazorat qilish” imkoniyatini yaxshilash uchun mo'ljallangan.

Mazkur qoida xalqaro talabalar va xorijiy jurnalistlarga tayanadigan universitetlar va ommaviy axborot vositalari tashkilotlari tomonidan xavotir bilan qarshi olindi. Tanqidchilar bu o'zgarishlar allaqachon kirishdan oldin keng qamrovli tekshiruvlardan o'tgan shaxslar va tashkilotlar uchun noaniqlik va ma'muriy yuklarni keltirib chiqarishi mumkinligini ta'kidlamoqda.

Jamoatchilik ushbu taklif bo'yicha Federal eRulemaking Portal orqali fikr-mulohazalarini bildirish uchun 30 kun vaqtga ega. DHS sharhlarni ko'rib chiqib, qoidani yakuniylashtiradi.

