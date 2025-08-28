AQSh Prezidenti Donald Tramp Ukraina va Rossiya tinchlikka erishishda muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, ularga qattiq sanksiyalar qo‘llanishi mumkinligini ogohlantirdi.
Vashingtondan chiqish qilgan Tramp seshanba kuni Kiyevni ham aybsiz deb bo‘lmasligini ta’kidlab, to‘rt yildan ortiq davom etayotgan halokatli mojaroda ikkala tomonning ham aybi borligini aytdi.
“Zelenskiy ham to‘liq aybsiz emas. Hozir u bilan yaxshi munosabatdaman, lekin bizning munosabatlarimiz o‘zgardi, chunki endi biz Ukrainaga hech qanday mablag‘ bermayapmiz,” dedi Tramp, NATO a’zolari Kiyev uchun AQSh qurollarini sotib olish bo‘yicha kelishuvga ishora qilib.
“[...] har hafta asosan yoshlar halok bo‘lyapti. Agar men buni sanksiyalar yoki shunchaki o‘zimning harakatlarim bilan, yoki Rossiya yoki Ukraina yoki boshqa kimga qimmatga tushadigan kuchli tarif tizimi orqali to‘xtata olsam, buni qilaman,” dedi Tramp.
Tramp o‘zidan oldingi prezident Jo Baydenni Ukrainani Rossiya bilan urushga aralashib qolishiga yo‘l qo‘yganlikda aybladi.
“Hech kim urushga yutqazaman deb kirmaydi. Ular kiradi – men ishonamanki, Ukraina yutaman deb o‘ylagan. Bu shunday bo‘ladi, bilasizmi, biz yutamiz. Siz o‘zingizdan 15 barobar katta bo‘lgan davlatni mag‘lub qilmoqchisiz. Bayden bunga yo‘l qo‘ymasligi kerak edi,” deb qo‘shimcha qildi u.
AQSh prezidenti “iqtisodiy urush” boshlash tahdidini takrorlab, Moskvadan hech qanday harakat bo‘lmasa, yangi savdo cheklovlari joriy etilishi mumkinligini ogohlantirdi.
“Biz yakun bo‘lishini xohlaymiz. Bizda iqtisodiy sanksiyalar bor. Men iqtisodiy haqida gapiryapman, chunki biz jahon urushiga aralashmoqchi emasmiz,” dedi AQSh prezidenti.
Xavfsizlik kafolatlari
Prezident Tramp bir necha haftadan beri Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va Ukraina Prezidenti Vladimir Zelenskiyni AQShga alohida tashriflari davomida yuzma-yuz muzokaralar o‘tkazishga undab kelmoqda.
Rossiya Tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Zelenskiyning qonuniyligini savol ostiga qo‘ydi, bu da’voni Tramp “bema’nilik” va Rossiya rasmiylarining murosaga kelishni istamasligi deb atadi.
Bundan tashqari, AQSh va Yevropa ittifoqchilari Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini ishlab chiqish ustida ishlamoqda.
G‘arb ittifoqchilari Ukraina bilan sulhga erishilgandan so‘ng, uch qavatli xavfsizlik rejasini tayyorlamoqda, deb xabar berdi Financial Times Yevropa va Ukraina rasmiylariga tayanib.
Ushbu choralar havo mudofaasi yordami, razvedka ma’lumotlarini almashish va Yevropa qo‘shinlarini Ukrainani urushdan keyingi mudofaasini mustahkamlash uchun joylashtirishni o‘z ichiga oladi.