So‘nggi haftalarda AQSh Prezidenti Donald Tramp Hindiston Bosh vaziri Narendra Modiga to‘rt marta telefon orqali murojaat qilishga urindi, biroq Modi qo‘ng‘iroqlarga javob bermadi, deb xabar bermoqda Germaniyaning Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). FAZ bu holatni Modining “g‘azabi” va “ehtiyotkorligi”ning kuchayganidan dalolat sifatida talqin qilmoqda, bu esa AQShning Hindistonga Rossiya neftini import qilishni to‘xtatish bo‘yicha bosimiga javob sifatida ko‘rilmoqda.
Ushbu qo‘ng‘iroqlar fonida savdo ziddiyatlarining keskinlashuvi kuzatilmoqda: Tramp ma'muriyati Hindiston mahsulotlariga Rossiya neftini import qilgani uchun jazo sifatida 50 foizlik boj solig‘i joriy qildi, bu esa Braziliyadan tashqari boshqa biror davlatga nisbatan qo‘llanmagan eng yuqori darajadir.
Shu bilan birga, Nyu-Dehli arzonlashtirilgan Rossiya neftini sotib olishni ko‘paytirdi, bu esa Vashingtonning noroziligini yanada kuchaytirdi.
Diplomatik hisoblangan qadam
FAZ Modining ushbu takroriy qo‘ng‘iroqlardan qochish qarorini impulsiv emas, balki Trampning odatiy muzokara uslubiga tushib qolmaslik uchun qilingan ongli strategiya sifatida baholadi. Tramp ilgari Vyetnam bilan savdo kelishuvi haqida e'lon qilgan, ammo hech qanday rasmiy kelishuv mavjud bo‘lmagan holatlar bunga misol bo‘la oladi.
Tramp ijtimoiy tarmoqlarda savdo kelishuvi tuzilganini e'lon qilgan edi, ammo bu haqiqatga mos kelmagan. FAZning ta'kidlashicha, “Modi xuddi shu tuzoqqa tushishni istamaydi.”
Nyu-Yorkdagi The New School universitetining Hindiston-Xitoy instituti hammuassisi Mark Freyzerning fikricha, AQShning Hind-Tinch okeani strategiyasi, Hindistonni Xitoyni cheklashda yordam berishga undashga qaratilgan bo‘lsa-da, muvaffaqiyatsizlikka uchramoqda.
Freyzerning ta'kidlashicha, “Hindiston hech qachon AQSh tomonida Xitoyga qarshi chiqishga majbur bo‘lishni rejalashtirmagan.”
Boshqa provokatsiyalar ham munosabatlarni yanada taranglashtirdi: Tramp oilasining Dehli yaqinidagi hashamatli minoralar loyihasi tanqidga uchradi, shuningdek, Trampning Hindiston-Pokiston sulhi uchun kredit olish haqidagi bayonotlari Hindiston tomonidan qat'iyan rad etildi.
Pokiston armiyasi bosh qo‘mondoni bilan Oq uyda uchrashuv o‘tkazilishi Nyu-Dehli tomonidan qasddan provokatsiya sifatida qabul qilindi.
So‘nggi aloqa
Ikki lider o‘rtasidagi so‘nggi tasdiqlangan muloqot 17-iyun kuni bo‘lib o‘tdi, bunda Modi Trampning iltimosiga binoan telefon orqali gaplashdi.
Bu suhbat Pahalgam terror hujumlari va Hindistonning Sindoor operatsiyasidan keyingi birinchi muloqot edi.
Suhbat davomida Modi Hindiston-Pokiston sulhiga AQShning hech qanday vositachilik qilmaganini va muzokaralar to‘g‘ridan-to‘g‘ri ikki davlat o‘rtasida, Pokiston tashabbusi bilan o‘tkazilganini aniqlik kiritdi.
Hindiston Tashqi ishlar vazirligi bunday masalalarda uchinchi tomon vositachiligini hech qachon qabul qilmasligini yana bir bor ta'kidladi.
Hindistonning strategik pozitsiyasi
FAZ ushbu voqealar Hindiston tashqi siyosatida kengroq qayta ko‘rib chiqishni aks ettirayotganini ta'kidladi, bunda Nyu-Dehli o‘z strategik sherikliklarini diversifikatsiya qilayotgani, AQSh doirasiga to‘liq tayanmasdan, Xitoy va Rossiya kabi davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlayotgani ko‘rinmoqda.
Bu o‘zgarish Hindistonning Tyanjinda bo‘lib o‘tadigan Shanxay Hamkorlik Tashkiloti (SCO) sammitida ishtirok etishi bilan hamohang kelmoqda.