Nigeriyaning shimoliy-markaziy Niger shtatida 100 dan ortiq yo‘lovchini olib ketayotgan qayiq ag‘darilib ketishi oqibatida kamida 60 kishi halok bo‘ldi, deb xabar berdi mahalliy rasmiylar.
Qayiq seshanba kuni ertalab Malale tumani Tungan Sule qishlog‘idan Dugga shahriga ta’ziya tashrifi uchun yo‘lga chiqqan edi. Ammo Borgu mahalliy boshqaruv hududidagi Gausawa jamoasi yaqinida suv ostidagi daraxt tanasiga urilib, ag‘darilib ketdi.
“Qayiq halokati qurbonlari soni 60 nafarga yetdi,” dedi Borgu mahalliy boshqaruv hududi rahbari Abdullahi Baba Ara chorshanba kuni Reuters axborot agentligiga.
“O‘n kishi og‘ir ahvolda topildi, va ko‘plab odamlar hali ham qidirilmoqda.”
Halokat mahalliy vaqt bilan soat 11:00 da (1000 GMT) sodir bo‘lgan. Shagumi tumani rahbari Sa’adu Inuwa Muhammad voqea joyiga tezda yetib kelganini aytdi.
“Qayiqda 100 dan ortiq odam bor edi. Biz daryodan 31 ta jasadni topishga muvaffaq bo‘ldik. Qayiq ham topilib, olib chiqildi,” dedi u. “Halok bo‘lganlarning aksariyati ayollar va bolalar edi.”
To‘rt kishi seshanba kuni islomiy marosimlarga muvofiq dafn qilindi.
Niger shtati Favqulodda vaziyatlarni boshqarish agentligi (NSEMA) mahalliy sho‘ng‘uvchilar va favqulodda vaziyat xodimlari qutqaruv ishlarini davom ettirayotganini ma’lum qildi.
Agentlik 29 ta o‘lim, 50 kishining qutqarilishi va ikki kishining bedarak yo‘qolganini tasdiqladi, ammo ko‘proq jasadlar topilgan sari qurbonlar soni oshayotganini tan oldi.
Agentlikning aytishicha, qayiq haddan tashqari yuklangan va daraxt tanasiga urilishi oqibatida ag‘darilib ketgan.
Nigeriyada qayiq halokatlari, ayniqsa, yomg‘irli mavsumda, xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmasligi, ortiqcha yuk va texnik nosozliklar sababli tez-tez sodir bo‘ladi.
So‘nggi yillarda ichki suv yo‘llarida yuz bergan shunga o‘xshash hodisalarda yuzlab odamlar halok bo‘lgan.
Hokimiyat xavfsizlik qoidalariga rioya qilinganmi yoki suv sathiga oid ogohlantirishlar e’tiborsiz qoldirilganmi, buni aniqlash uchun tergov o‘tkazilishini ma’lum qildi.