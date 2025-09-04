DUNYO
Suriya Ichki ishlar vazirligi portlashni "terrorchilik harakati" deb baholadi.
Suriyada, Damashqning markaziy Mezze tumanida portlovchi qurilma portlashidan keyin suriyalik xavfsizlik kuchlari voqea joyini tekshirmoqda. / AA
Suriya poytaxti Damashqning Mezzeh mahallasida portlash sodir bo‘lgani haqida Ichki ishlar vazirligi xabar berdi.

Chorshanba kuni Ichki xavfsizlik boshlig‘i Usama Xayr Atkehning bayonotiga ko‘ra, portlash xavfsizlik xodimlarini nishonga olgan portlovchi qurilma sababli yuz bergan.

“Bizning bo‘linmalarimiz darhol javob qaytarib, voqea joyini o‘rab oldi,” dedi Atkeh. “Bu terrorchilik harakati ortida turganlarni aniqlash uchun tergov boshlandi.”

Vazirlikka ko‘ra, hodisa natijasida hech kim jarohat olmagan.

Rasmiy Suriya Arab Axborot Agentligi (SANA) ham voqea yuzasidan tergov olib borilayotganini tasdiqladi.

Bu portlash Suriya hukumatining Bashar al-Asadning 2024-yil 8-dekabrda hokimiyatdan chetlatilishidan keyin barqarorlikni ta’minlashga qaratilgan sa’y-harakatlari kuchaygan bir paytda sodir bo‘ldi.

Asadning hokimiyatdan ketishi siyosiy manzarani o‘zgartirib yubordi, o‘tish davri hukumati xavfsizlikni tiklash va institutlarni qayta qurish bo‘yicha katta qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Ichki ishlar vazirligi rasmiylari chorshanba kungi hodisani tergov qilish davomida qurollangan guruhlar yoki ekstremistik tarmoqlarning qoldiqlari ishtirok etgan-yo‘qligini aniqlashga harakat qilishlarini aytdi.

Hozircha hech bir guruh bu hujum uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga olmagan.

