Turkiya Isroil qamali ostidagi G‘azoga yuborilgan insonparvarlik yordami haqida batafsil ma’lumot berdi. Shunga ko‘ra Turkiya G‘azoga Isroil hujumi boshlangan 2023 - yilning oktabr oyidan beri 16 ta kema va 14 ta samolyot orqali insonparvarlik yordami yuborgan.
Turkiya Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi axborot va kommunikatsiyalar boshqarmasi tomonidan 19 – avgust 2025 – yil berilgan bayonotda, bu sa’y – harakatlar Prezident Rejep Tayyip Erdo‘g‘an yetakchiligida davom etgani bildirildi. Mavzu haqida shuningdek, Turkiya har bir xalqaro platformada G‘azoning ovozi bo‘lishga intilayotgani va qamal ostidagi tinch aholiga shoshilinch ravishda insonvarvarlik yordami yuborish ishlari bundan buyon ham davom etishi ta’kidlandi.
Anchadan beri qamal ostida bo‘lgan G‘azo xalqi 2023 - yilning 7 - oktabridan beri Isroilning bombardimonlari tufayli kundan - kunga avj olgan ochlik va qashshoqlikka ma’ruz qolmoqda.
Turkiya Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi axborot va kommunikatsiyalar boshqarmasi Turkiya, ochlik va qashshoqlik ichida o‘limga tark etilgan G‘azoning begunoh xalqini yolg‘iz qo‘ymaslik uchun hormay – tolmay mehnat qilayotgani ifoda etdi.
Turkiya urush boshlangan birinchi kundan beri G‘azoga 101 ming tonnadan ortiq yordam ashyosi va 15 million dollar miqdorida naqd pul yordami yubordi.
Turkiyaning yordamlari davom etmoqda
Yuborilgan insonparvarlik yordamlari orasida ko‘plab oziq - ovqat, un, ichimlik suvi, kiyim -kechak va bolalar uchun o‘yinchoqlar o‘rin oldi.
Turkiya tibbiy jihatdan G‘azoga 8 ta dala shifoxonasi, 53 ta tez yordam mashinasi va taxminan 250 tonna tibbiy buyum yuborar ekan 430 nafar bemor bilan 450 nafar bemor hamrohini davolash uchun Turkiyaga olib keldi.
Qo‘shimcha yordam sifatida yuz minglab gigiena ashyolari, minglab chodirlar va uxlash uchun mo‘ljallangan qopchalar, 1400 dan ortiq generatorlar, mobil oshxonalar va texnik yordamlarni aytish mumkin.
Turkiya Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi axborot va kommunikatsiyalar boshqarmasi Isroil qamali ostidagi G‘azoga yetkazib berish murakkab bo‘lishiga qaramay Turkiya har qanday yordamni berishni davom etishini ta’kidladi.