Turkiya nodavlat tashkilotlari 2023-yil 7-oktabr kuni Isroil hujumlaridan so‘ng G‘azodagi oziq-ovqat inqirozini yumshatish uchun 683 kundan beri harakat qilmoqda.
Jamoalar oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon, tibbiy buyumlar va boshqa zarur tovarlarni mintaqaga muntazam ravishda etkazib beradi va o'z sa'y-harakatlarini chuqurlashib borayotgan oziq-ovqat inqirozini engillashtirishga qaratadi.
Turk Qizil yarim oy jamiyati
Turk Qizil yarim oy jamiyati beshta “Yaxshilik kemasi” missiyasi doirasida 10 ta kemada 869 yuk mashinasi (15 ming 89 tonna) yordam yubordi. Bu yordam birinchi navbatda oziq-ovqat, gigiyena vositalari va tibbiy buyumlardan iborat edi.
Yanvar oyida Turkiya Tabiiy ofatlar va Favqulodda Vaziyatlarni Boshqarish Boshqaruvi (AFAD) va UNRWA Qurbon hayiti xayriyalaridan olingan 52 164 quti go‘sht konservasini yetkazib berdi. Bundan tashqari, Turkiyaning 15-yordam kemasidan 261 tonna go‘sht konservasi kelishi kutilmoqda.
G'azodagi osh oshxonalari har kuni 21 ming kishini ovqat bilan ta'minlab, shu kungacha 6,83 million taom yetkazib berdi. Bundan tashqari, 2024-yil noyabr oyidan buyon mahalliy xarid qilingan 400 tonna ichimlik suvi yetkazib berildi va 1,66 million litr ichimlik suvi tarqatildi. Suv taqsimoti sharoit imkon bersa davom etadi. Tashkilot 2024-yil 29-noyabrda G‘azoda ichimlik suvini tankerlar yordamida tarqatishni boshladi, har bir oilaga kuniga jami 20 tonnadan 20 litr suv yetkazib berdi.
Iordaniya orqali sotib olingan 5000 ta oziq-ovqat posilkalaridan 2500 tasi fevral oyida tarqatildi, qolgan posilkalar esa saqlanmoqda. Cheklovlarga qaramay, 405 ta yordam yuk mashinasidan 165 tasi Misr Qizil Yarim oy omboriga tushirildi va 3 avgust holatiga ko‘ra G‘azoga yetib keldi, qolgan narsalarni ajratish davom etmoqda.
Deniz Feneri (Mayoq)
Deniz Feneri Uyushmasi G'azoning shimoliy, janubiy va markaziy qismida tashkil etilgan 10 oshxona orqali har kuni 15 000 kishini issiq ovqat bilan ta'minlaydi. Ovqatlar ko'ngillilar va mahalliy xodimlar tomonidan lagerlar va muhtoj oilalarga tarqatiladi.
G'azoning eng muhim muammolaridan biri bo'lgan suvga kirish, infratuzilma vayron bo'lganidan so'ng, uyushma kuniga 15 tonna toza ichimlik suvi bilan ta'minlaydi va ikkita faol quduqni ishlatadi.
Shuningdek, u G'azodagi Al-Vafa kasalxonasiga oziq-ovqat yordami ko'rsatadi, bemorlar va ularning hamrohlari uchun kuniga uch mahal ovqat beradi.
IHH
Hujumlar boshidan buyon IHH Gumanitar yordam fondi mintaqada 35,19 million issiq ovqat, jumladan 127,63 million non va 1,2 million konserva, makaron, tayyor ovqat paketlari va meva sharbati tarqatdi.
Bundan tashqari, G'azo xalqiga 206 ming 521 oziq-ovqat paketi, 129 ming 789 qop un va 17 ming 848 sabzavot paketi tarqatib, 2 ming 567 tanker ichimlik suvi va go'sht paketini yetkazib berdi.
Jansuyu uyushmasi
Hujumlar boshlanganidan beri Cansuyu uyushmasi oziq-ovqat paketlari, un, guruch, yog', dukkakli mahsulotlar, makaron va boshqa asosiy ehtiyojlarni tashiydigan 102 ta yordam mashinasi jo'natdi. Bundan tashqari, 3 mingta oziq-ovqat, 285 ming dona non, 750 dona sabzavot, 500 dona gaz balloni, 349 ming 300 dona issiq ovqat, 1 ming 806 dona ichimlik suvi yetkazib berildi.
Assotsiatsiya hamkor tashkilotlar orqali G'azo shimolidagi 500 kishiga besh tanker toza suv va issiq ovqat yetkazib berdi va janubda oziq-ovqat tarqatishda davom etmoqda.
Uyushma shu kungacha G'azo tashqarisidan 1273 tonna oziq-ovqat yetkazib berdi va 20 ta favqulodda yordam yuk mashinasi chegarada kirish uchun kutayotganini bildirdi.
Istanbulda joylashgan Insoniyatga g'amxo'rlik qiluvchi uyushmalar federatsiyasi (IDDEF) 4 million issiq ovqat, 200 ming oziq-ovqat, meva, sabzavot va gigiena paketi, 350 ming paket non va 320 tonna un yetkazib berdi.
Misr va Iordaniyadagi omborlaridan mintaqaga 204 ta yordam yuk mashinasi jo'natgan uyushma, AFAD (Ofiyat va Favqulodda Vaziyat Boshqaruvi Prezidentligi) tomonidan uyushtirilgan 3 ta yordam kemasiga 8 tashuvchi yordam yukini ham o'tkazdi. Uyushma G'azoga 300 000 porsiya go'sht konservalarini jo'natdi va Iordaniyaga jo'natishga tayyor 264 600 800 grammlik bankalar mavjud.
IDDEF hozirda G'azoda har kuni 3000 ta issiq ovqat va 50 000 ta non tarqatadi va hududdagi suv tozalash inshootlari tomonidan taqdim etilgan ikkita tanker orqali har kuni 25 000 litr toza suv yetkazib beradi.
Butun dunyo bo'ylab shifokorlar
7 oktyabrdan beri Butunjahon shifokorlari G'azodagi 43 000 dan ortiq oila va 900 000 dan ortiq odamga sog'liqni saqlash, oziq-ovqat va gigiena yordamini ko'rsatdi.
Al-Shifa, Al-Aqso va Al-Ahli kasalxonalarida davolanadigan guruhlar, shuningdek, UNICEF bilan hamkorlikda shimoliy lagerda tashkil etilgan sog'liqni saqlash stantsiyasida bolalar va homilador ayollarni emlash va formulalar bilan ta'minlamoqda. Assotsiatsiya 280 dan ortiq tibbiyot xodimlariga ish haqi bo'yicha yordam ko'rsatdi va Misr va Iordaniya orqali 155,000 kishiga tibbiy buyumlar, oziq-ovqat, gigiena yordami va go'sht konservalari yetkazib berdi.