TURKIYA
1 daqiqa o'qish
Erdo'g'an ilk bor Turkiyaning yangi ijtimoiy media platformasi NEXT Socialda chiqdi
Erdo‘g‘anning birinchi posti Turkiyaning yangi ijtimoiy media platformasi NEXT Social bilan bir vaqtga to‘g‘ri keldi va bir milliondan ortiq foydalanuvchini qamrab oldi va onlayn ilovalar do‘koni reytingida birinchi o‘ringa chiqdi.
Turk ijtimoiy tarmog'i Next Sosyal 1 million foydalanuvchini ortda qoldirdi. (Foto: AA) / AA
18 август 2025

Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'an, mamlakatning tez o'sib borayotgan mahalliy ijtimoiy media platformasi NEXT Social-da ilk postini baham ko'rdi.

 

Erdo‘g‘an shoir Erdem Boyazitning “Sen, men, vatanim va yurtim xalqi haqida” she’ridan bir satr keltirar ekan, izdoshlariga “Tayyormisiz?” deb so‘radi. "Beton devorlar orasida gul ochdi" degan so'zlar bilan.

Prezident o‘z xabariga Turkiya bayrog‘i, globus va raketa emojilarini “Biz boshlaymiz” heshtegi bilan qo‘shib qo‘ydi.

NEXT Social nima?

Bu post Turkiya Texnologiya Team (T3) Jamg'armasi rahbarligida ishlab chiqilgan NEXT Social bir million foydalanuvchidan oshib ketganidan keyin paydo bo'ldi.

NEXT Social-ning 1 million foydalanuvchiga etgani haqidagi xabar shanba kuni TEKNOFEST Ijroiya kengashi raisi va T3 Jamg'armasi Vasiylik kengashi raisi Selchuk Bayraktar tomonidan e'lon qilindi.

Global platformalarga “toza va xavfsiz” muqobil sifatida sotiladigan NEXT Social tezda mobil ilovalar do‘konlari reytingiga ko‘tarildi va yaqinda “ijtimoiy tarmoqlar” turkumidagi eng ommabop bepul ilova sifatida qayd etildi.

Beta versiyasidan boshlab, platforma tez sur'atlar bilan o'sib bordi va foydalanuvchilarga yangiliklar, texnologiya, turmush tarzi va dolzarb voqealar haqida o'z fikrlari va mazmunini baham ko'rishlari mumkin bo'lgan joy taklif qildi.

Prezidentning koʻmagi NEXT Social uchun ramziy turtki boʻlib xizmat qildi va Turkiyaning mahalliy ishlab chiqilgan raqamli platformalarni qoʻllab-quvvatlash borasidagi saʼy-harakatlarini kuchaytirdi.

