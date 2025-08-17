TURKIYA
Erdo‘g‘an Marmara yer silkinishi qurbonlarini yodga oldi
Prezident Erdo‘g‘an 1999 - yilning 17 - avgusti kuni qayd etilgan Marmara yer silkinishi qurbonlarini yodga oldi.
17 август 2025

Turkiya Respublikasi Prezidenti Rejep Tayyip Erdo‘g‘an bugun Marmara yer silkinishining 26 - yilligida, voqea qurbonlarini yodga oldi.

Prezident Erdo‘g‘an mavzu haqida: «1999 - yilning 17 - avgusti kuni yuz bergan Marmara yer silkinishida vafot etgan yurtdoshlarimizning azob - uqubatlarini haligacha qalbimizda his qilyapmiz», - degan ifodalarga o‘rin berdi.

Unda shuningdek: «Vafot etgan birodarlarimizga Allohdan rahmat tilab, bu buyuk azob -uqubatning 26 - yilligida qurbon bo‘lgan yurtdoshlarimizning oilalari va yaqinlariga yana bir bor hamdardlik bildiramiz», - dedi.

