Belgiya sentyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida Falastin davlatini rasman tan oladi. Bu haqda mamlakat tashqi ishlar vaziri ma’lum qildi.
Belgiya tashqi ishlar vaziri Maksim Prevot dushanba kuni X platformasida "Falastin BMT sessiyasida Belgiya tomonidan tan olinadi! Va Isroil hukumatiga qarshi qattiq sanksiyalar qo'llaniladi" dedi.
Bosh Assambleya 9-23 sentyabr kunlari Nyu-Yorkda oʻtkaziladi.
Fransiya iyul oyida boʻlib oʻtgan yigʻilishda Falastin davlatini tan olganini eʼlon qildi va Prezident Emmanuel Makron bu harakatni ikki davlat yechimi yoʻlidagi taraqqiyot deb baholadi.
O‘shandan beri bir qancha G‘arb davlatlari, jumladan, Buyuk Britaniya, Kanada va Avstraliya ham xuddi shunday choralar ko‘rishga chaqirishgan. Prevot, Belgiyaning qarori, BMT ma'lumotlariga ko'ra, Isroilning qariyb ikki yil davom etgan hujumlari G'azoning butun aholisini ko'chirilgan va ochlikdan mahrum qilgan "insonparvarlik fojiasi" nuqtai nazaridan qabul qilinganini aytdi.
Prevot, "Xalqaro huquqni buzgan Isroil zo'ravonligi oldida Belgiya, xalqaro majburiyatlari, jumladan genotsid xavfining oldini olish majburiyatini hisobga olgan holda, Isroil hukumati va Hamasga bosimni kuchaytirish uchun kuchli qarorlar qabul qilishga majbur bo'ldi" dedi.
Shuningdek, u o‘z bayonotida tan olish Isroil xalqiga qaratilmaganini ta’kidladi.
“Bu Isroil xalqini jazolash masalasi emas, hukumat xalqaro va gumanitar qonunlarni hurmat qilishini ta’minlash va vaziyatni joyida o’zgartirish uchun chora ko’rish masalasi”, - deya qo’shimcha qildi u.
Bu e'lon Belgiyaning Frantsiya bilan birga Isroil va Falastinning rasman tan olinishiga yo'l ochgan va ikki davlat yechimi yo'lidagi sa'y-harakatlarning bir qismi bo'lgan Nyu-York deklaratsiyasini qo'llab-quvvatlashda o'ndan ortiq davlatga qo'shilishini anglatadi.
Bu qadam G'azodagi genotsidga nisbatan xalqaro norozilik kuchayib borayotganini aks ettiradi. Isroil 2023-yil oktabr oyidan beri G‘azodagi genotsid chog‘ida 63 mingdan ortiq falastinlikni o‘ldirgan.